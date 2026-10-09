Virgo Tarot Card Rashifal: जरूरत पड़ने पर मना करना सिखें, भावनाओं को नियंत्रित करने की करें जरूरत

Virgo Tarot Card Horoscope 09 October 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: जरूरत से ज्यादा भावनात्मक सोच नुकसान पहुंचा सकती हैं. कुछ करीबी संबंधी आपकी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं.इस स्थिति से बचकर रहे. पैसों के मामले में पारदर्शिता बनाए रखें. किसी भी ऐसे कार्य को ना करें, जहां आर्थिक नुकसान की आशंका नजर आ रही हो. दूसरों के मदद करते समय अपनी क्षमता का ध्यान अवश्य रखें.किसी के आंसुओं पर न पिघले.करीबी लोग या मित्र आपकी भावनाओं को अपने फायदे का रास्ता बना सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी को बार-बार उधार ना दें. इससे सामने वाला आपको अपना एटीएम समझ सकता है. कभी-कभी मना करना दूसरों को आपका महत्व समझा देगा. लोगों की बातों में आकर कोई भी गलत प्रतिक्रिया न दें.पहले सच को जाने. इस बात का ध्यान रखें कि लोग भावनाओं का फायदा उठा सकते है.इस बात का ध्यान रखें, कि आपकी भावनाएं लोगों की खुशियों का रास्ता ना बन जाए.

स्वास्थ्य/Health

ज्यादा समय खड़े रहकर कार्य न करें. एक स्थान पर खड़े रहने की जगह टहलना परेशानी से बचा सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance

आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाए रखें.परिवार का बजट बनाते समय अनावश्यक खर्चों के लिए कुछ धनराशि आवश्यक शामिल करें.

रिश्ते/Relationship

यदि कोई बार-बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. तो उससे बातचीत बंद कर दें.

