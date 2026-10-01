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Taurus Tarot Card Rashifal:बुजुर्ग की तबीयत से तनाव, कारोबार की रुकावट दूर करने की कोशिश करें

Taurus Tarot Card Horoscope 01 October: The Hermit की ऊर्जा परिवार में बिगड़ते माहौल को लेकर चिंता, किसी अनुबंध पर सहमति देने से पहले आवश्यक शर्तों को पढ़ने की जरूरत और इसी बात पर समझ होने की स्थिति में पहले सच्चाई जानने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं,वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal:बुजुर्ग की तबीयत से तनाव, कारोबार की रुकावट दूर करने की कोशिश करें
Taurus Aaj Ka Rashifal 1 October 2026 | Vrishabh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 01 October 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बिगड़ती तबीयत परिवार का माहौल तनावग्रस्त कर सकती है. सभी लोग आगे की स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं. इस समय परिवार के अन्य सदस्यों का हौसला बनाए रखें. अचानक से आए खर्चे परेशान हो सकते है. परिवार का बजट बिगड़ने से चिंता हो सकती है.समय समय पर बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान जरूर दें. किसी बात पर संदेह होने की स्थिति में तुरंत कोई प्रतिक्रिया देखें पहले सच्चाई की जांच करें.

व्यवसायिक/ Professional

कारोबार में चल रही रुकावट का समाधान मिल सकता है. कार्य करने के तरीके में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस करेंगे. कर्मचारियों का सहयोग व्यवस्था को बेहतर बनाने में ले सकते हैं. कार्यस्थल में सभी कार्यों को व्यवस्थित करें. कुछ नए अनुबंधों को प्राप्त करने की कोशिश करें. अनुबंध में शामिल शर्तों की अच्छे से जांच पड़ताल के बाद सहमति दे.

स्वास्थ्य/Health

गैस के कारण जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है.बादी बढ़ाने वाली या तली हुई चीजों के सेवन से बचे. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों के मामले में सावधानी रखें. अनावश्यक खर्चों से दूर रहें.

रिश्ते/Relationship

बच्चों की उपलब्धि से मनपसंद होगा घर का माहौल किसी करीबी व्यक्ति के आने से खुशनुमा होगा.
 

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