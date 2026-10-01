Scorpio Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक यात्रा से बढ़ेगी उलझन, नए सहकर्मियों को समझने की कोशिश करें

Scorpio Tarot Card Horoscope 01 October 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. वैवाहिक जीवन में किसी पुराने रिश्ते के कारण तनाव बढ़ सकता है. परिवार को साथ बनाए रखने की कोशिशें में कमी आने से तनाव बढ़ेगा. पारिवारिक मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. अचानक कुछ खर्च आने से घर का बजट बिगाड़ सकता है. घर में कुछ मरम्मत का नजर आ सकता है.कुछ समय के लिए इन कार्यों को टालने की कोशिश कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional

अचानक से किसी व्यवसायिक यात्रा पर जाने की तैयारी करना पड़ सकती है. इससे मन में उथल-पुथल हो सकती है अपने पुराने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.नए सहकर्मियों को लेकर मन में गलत धारणा बन सकती है. इस स्थिति में अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें. सामने वाले को लेकर अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट न करें. निजी कार्यों को कार्यस्थल पर परेशानी का कारण न बनने दे .पुराने परिचित से हुई मुलाकात उत्साहित कर सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health

अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करें.मीठे का सेवन कम करें.

आर्थिक स्थिति/ Finance

आर्थिक स्थिति की जानकारी किसी अपरिचित के साथ साझा ना करें.पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें.

रिश्ते/Relationship

ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक रिश्तों के बीच में न आने दे.जो आपको परेशान करने की मंशा रखते हो.

