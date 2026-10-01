Leo Tarot Card Rashifal: पुरानी यादों से मन भटकेगा, व्यर्थ के कामों से दूरी रखें

Leo Tarot Card Horoscope 01 October 2026 Singh Tarot Card Rashifal: पुरानी यादों में गहराई तक जा सकते हैं.कुछ लोगों के साथ पूर्व में रिश्तों की अच्छे यादों को याद करेंगे. अतीत की कड़वाहट को वर्तमान जीवन और रिश्तों पर ना पड़ने दे. जो बीत चुका है, वह वापस नहीं आएगा. इस बात को समझने का प्रयास करें. माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार सामान्य रखें. किसी मित्र के साथ हुए हादसे को लेकर परेशान हो सकते हैं.सामने वाले को उस स्थिति से बाहर लने में करने का प्रयास कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional

कुछ कार्यों में प्रयास करना व्यर्थ हो सकता है. कार्यस्थल पर नए कर्मचारियों के आगमन से वातावरण में उथल-पुथल हो सकती है किसी कार्य स्थल के बंद होने से वहां के कर्मचारियों को यहां लाया जा सकता है.इस स्थिति में कार्य स्थल का माहौल काफी परेशान कर सकता है. रोजगार के नए के विकल्प तलाश सकते हैं.मन में भटकाव अधिक होने के कारण,कुछ समय कार्य से विश्राम लेकर विचारों में सकारात्मक लाने की कोशिश करेंगे. नहीं आए कर्मचारियों के साथ व्यवहार में मधुरता बनाएं कैसी बातों को लेकर विवाद ना करें.पुरानी यादों को आपके कार्यों पर हावी न होने.

स्वास्थ्य/Health

मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हल्की-फुल्की गतिविधियों में खुद को व्यस्त रख सकते हैं.इस समय नृत्य और संगीत मन को राहत देगा .

आर्थिक स्थिति/ Finance

कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर कुछ लोगों को नौकरी से बाहर किया जा सकता है. इस समय इस बात की चिंता हो सकती है.

रिश्ते/ Relationship

सार्वजनिक स्थल पर अपने व्यवहार को मर्यादित रखें. किसी व्यक्ति से करीबी को लेकर अति उत्साहित ना हो.

