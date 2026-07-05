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Swapna Shastra: सपने में दुल्हन, बारात या शादी दिखे तो समझिए क्या होने वाला है? जानिए किस बात का है इशारा

पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, सपने में अगर शादी या बारात देखना अलग-अलग संकेत देता है. स्वप्न शास्त्र इन्हें सुख, सफलता, धन लाभ या वैवाहिक तनाव से जोड़कर देखता है. हालांकि, ये सभी बातें स्वप्न शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

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Swapna Shastra: सपने में दुल्हन, बारात या शादी दिखे तो समझिए क्या होने वाला है? जानिए किस बात का है इशारा
सपने में दिखे शादी तो पंडित कौशल पांडेय से जानिए क्या है संकेत
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रात में आने वाले सपने कई बार हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. स्वप्न शास्त्र में माना जाता है कि कुछ सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत हो सकते हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, शादी से जुड़े सपनों के अलग-अलग अर्थ होते हैं. ये सपने कभी सुख-समृद्धि का संकेत देते हैं तो कभी सतर्क रहने का संदेश भी माने जाते हैं.

सपने में अपनी शादी देखना

पंडित कौशल पांडेय बताते हैं कि अगर कोई अविवाहित व्यक्ति सपने में अपनी शादी देखता है, तो इसे शुभ माना जाता है. यह करियर में सफलता या जीवन में किसी नए और सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है. वहीं, अगर शादीशुदा व्यक्ति खुद की दोबारा शादी देखे, तो इसे वैवाहिक जीवन में तनाव या मतभेद का संकेत माना जाता है.

बारात या किसी और की शादी देखना

उन्होंने आगे बताया कि अगर सपने में किसी और की शादी या बारात दिखाई दे, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सामाजिक सम्मान बढ़ने, रुके हुए काम पूरे होने और शुभ अवसर मिलने का संकेत माना जाता है. इसे तरक्की और धन लाभ से भी जोड़कर देखा जाता है.

दुल्हन या शादी का जोड़ा दिखना

पंडित कौशल पांडेय ने बताया कि  सपने में दुल्हन, लाल जोड़ा या गहनों से सजी महिला दिखाई देना सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इससे घर में खुशियां और आर्थिक उन्नति के योग बन सकते हैं.

ऐसा सपना आए तो क्या करें

पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, यदि शादी से जुड़ा कोई सपना मन में डर या बेचैनी पैदा करे, तो सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें. शिव जी की पूजा करना और गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है. हालांकि, ये सभी बातें स्वप्न शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

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