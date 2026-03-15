Surya gochar 2026 : ज्योतिष में ग्रहों का समय-समय पर राशि बदलना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, जिसे गोचर कहा जाता है. लेकिन कई बार ग्रहों की खास स्थिति लोगों का ध्यान खींच लेती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूर्य अब मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. खास बात ये है कि मीन राशि में पहले से शनि और शुक्र मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य के आने के बाद तीनों ग्रह एक ही राशि में दिखाई देंगे. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कई बड़े ग्रह एक साथ किसी एक राशि में होते हैं तो इसका असर अलग-अलग राशियों के लोगों के जीवन पर अलग तरीके से देखा जा सकता है. इसी वजह से इस बार का ये ग्रह परिवर्तन चर्चा में है.

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तीन बड़े ग्रह एक ही राशि में

मीन राशि में पहले से शनि और शुक्र की मौजूदगी इस ग्रह स्थिति को खास बना रही है. अब सूर्य के प्रवेश के बाद ये तीनों ग्रह एक ही राशि में एक साथ दिखाई देंगे. ज्योतिष शास्त्र में ऐसी स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है. माना जाता है कि जब कई प्रभावशाली ग्रह एक जगह होते हैं तो उसका असर लोगों के जीवन, काम और फैसलों पर देखने को मिल सकता है.



मिथुन और मकर राशि के लिए सकारात्मक संकेत

ज्योतिष के अनुसार इस ग्रह स्थिति का अच्छा असर खास तौर पर मिथुन और मकर राशि के लोगों पर देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि इन राशियों के लोगों को कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में भी फायदा हो सकता है. इसके साथ ही नई योजनाओं पर काम शुरू करने या पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ाने के मौके भी बन सकते हैं.



सूर्य को क्यों माना जाता है खास ग्रह

ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है. इसलिए जब सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे एक तरह से नए बदलाव या नई शुरुआत का संकेत भी माना जाता है. इस बार मीन राशि में पहले से मौजूद शनि और शुक्र के साथ सूर्य की मौजूदगी एक खास ग्रह स्थिति बना रही है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसका असर अलग-अलग राशियों पर अलग तरीके से देखने को मिल सकता है.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)