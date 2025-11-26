विज्ञापन
Shubh Shakun: अगर आपके साथ हो ये 10 बड़े शुभ शकुन तो समझो किस्मत चमकने वाली है

Shubh Sanket: जीवन में घटने वाली तमाम तरह की घटनाओं को लेकर सनातन परंपरा में शुभ-अशुभ शकुन बताए गये हैं. रास्ते में दिखने वाले पशु-पक्षी से लेकर तमाम तरह की गतिविधियों में किस तरह के शुभ संकेत छिपे होते हैं? कौन से हैं वो 10 शुभ शकुन जिनके दिखते ही समझ लेना चाहिए कि किस्मत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है.

Shubh Shakun: शुभ शकुन जिनके दिखने पर मिलता है किस्मत चमकने का संकेत
Shubh Sanket Ka Matlab: जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके द्वारा किए गये परिश्रम का पूरा फल मिले या फिर जिस कार्य विशेष के लिए वह घर से निकल रहा है, वह उसे समय पर मनचाहे तरीके से पूरा करके वापस लौटे. आपका दिन कितना शुभ या अशुभ होगा इसे आप न सिर्फ नवग्रहों की स्थिति से बल्कि जीवन में दिखने वाले तमाम तरह के शुभ संकेत को जानकर भी पता लगा सकते हैं. इस संकतों या फिर कहें शुभ शकुन में आपके गुडलक का बड़ा राज छिपा होता है. आइए जीवन से जुड़े उन 10 शुभ शकुन के बारे में जानते हैं, जो आपके दिन को बेहतर बनाते हुए सुख, समृद्धि और सफलता का संकेत देते हैं.

  • हिंदू मान्यता के अनुसार अगर सुबह उठते ही आपको किसी मंदिर में पूजा के दौरान बजने वाला शंख या फिर घंटियों के बजने की आवाज सुनाई दे तो समझ लीजिए आपका आज का दिन बेहद शुभ जाने वाला है और आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार यदि सुबह-सुबह आपको किसी स्थान पर हवन होता हुआ दिखाई दे तो वह सौभाग्य का सूचक होता है.
  • यदि आप किसी काम के लिए निकल रहे हों और आपको रास्ते में नाचता हुआ मोर दिखाई पड़ जाते तो कार्य के मनचाहे तरीके से संपन्न होने का शुभ संकेत होता है.
  • यदि कहीं जाते समय कोई कौआ अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाए हुए या फिर किसी दूसरे कौए को दाना खिलाता हुआ दिख जाए तो समझ लेना चाहिए कि यात्रा सुखद एवं सफल होगी.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार सुबह-सुबह आपको गाय दिखाई दे या फिर उसके रंभाने की आवाज सुनाई पड़े तो वह बेहद शुभ और मंगलदायी होता है. सनातन परंपरा में जिस गाय में 33 कोटि देवता का वास माना गया है, अगर वह किसी कार्य विशेष के लिए जाते समय रास्ते में दिखे तो यात्रा और कार्य दोनों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए निकल रहे हों और सामने से कोई महिला अपनी गोद में बच्चा लिए आ जाए तो उसे शुभ संकेत मानना चाहिए.
  • शकुन शास्त्र के अनुसार यदि किसी घर में बिल्ली के बच्चों का जन्म लेना बेहद शुभ माना जाता है. इस शुभ शकुन से संकेत मिलता है कि आप पर धन की देवी की कृपा बरसने वाली है और भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • यदि कोई कौआ या दूसरा पक्षी आपके घर में सोने या चांदी का आभूषण गिरा कर चला जाए तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए. यह धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बरसने का संकेत होता है.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार किसी जरूरी कार्य के लिए जाते समय अगर रास्ते में सफाई कर्मचारी मिल जाए तो इसे उसकी सफलता का संकेत मानना चाहिए.

  • यदि किसी यात्रा की शुरुआत करते समय आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ कलश दिखाई दे या फिर रास्ते में धन पड़ा हुआ मिले तो उसे शुभ संकेत मानना चाहिए. मान्यता है कि यह कार्य विशेष में मनचाही सफलता एवं लाभ प्राप्ति का संकेत होता है.

Shubh Shakun, Shubh Sanket, Shubh Sanket Kya Hote Hain
