विज्ञापन
विशेष लिंक

Shopping Astro Tips: सप्ताह में किस दिन क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें, जानें सिर्फ एक क्लिक में

Which day is good for shopping: जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह बाजार से जो भी सामान खरीद कर घर लाए वह खूब चले और उसे उसकी शुभता भी प्राप्त हो. अगर आप भी यही चाहते हैं तो आपको खरीददारी करने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि किस दिन क्या खरीदना और किस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए. 

Read Time: 3 mins
Share
Shopping Astro Tips: सप्ताह में किस दिन क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें, जानें सिर्फ एक क्लिक में
सप्ताह के 7 दिनों में कब और क्या खरीदें?
NDTV

Shopping by day of the week: सनातन परंपरा में किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त और शुभ दिन में करने की परंपरा है ताकि किया गया कार्य बगैर किसी बाधा के मनचाहे तरीके से पूरा हो और उसमें अपेक्षित लाभ हो. अगर बात करें खरीददारी की तो सनातन परंपरा में दिन के हिसाब से चीजों को खरीदने के नियम बनाए गये हैं, ताकि खरीदी गई चीजों की शुभता और उससे जुड़े लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सकें. सप्ताह के सात दिनों में किस दिन क्या खरीदना और किस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, आइए इसे विस्तार से जानते हैं. 

सोमवार 

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और उनके मस्तक पर शोभायमान चंद्र देवता के लिए समर्पित है. इस दिन सफेद चीजों की खरीददारी शुभ मानी जाती है. जैसे दूध, चावल, मिठाई, आदि खरीदना शुभ है. 

मंगलवार

हिंदू मान्यता के अनुसार मंगलवार का दिन पवनपुत्र हनुमान और धरतीपुत्र मंगल देवता के लिए समर्पित है. ऐसे में इस दिन भूमि और भवन को खरीदना और बेचना बेहद शुभ माना जाता है. मंगलवार को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन कर्ज चुकाने से जल्दी खत्म होता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

बुधवार

हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार का दिन बुध ग्रह के नाम पर पड़ा है. इस दिन भगवान गणेश जी और बुध देवता की पूजा विशेष फलदायी होती है. ज्योतिष के अनुसार बुधवार का दिन स्टेशनरी का सामान जैसे कॉपी-किताब, पेन-पेंसिल, खेल का सामान, साज-सज्जा से जुड़ी वस्तुएं और हरी सब्जियां खरीदना शुभ माना गया है. 

गुरुवार

गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति और भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है. ज्योतिष के अनुसार इस दिन यदि आप किसी भूमि, भवन या फ्लैट आदि को खरीदना चाहते हैं तो यह शुभ साबित होता है. गुरुवार के दिन इलेक्ट्रानिक के सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है. 

शुक्रवार 

सनातन परंपरा में शुक्रवार का दिन शुक्र देवता के नाम पर रखा गया है जो कि धन-संपत्ति, सौंदर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक माने जाते हैं. यही कारण है कि शुक्रवार के दिन साज-सज्जा और श्रृंगार से जुड़ी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

शनिवार

शनिवार का दिन हिंदू धर्म में शनि देवता के लिए समर्पित है. शनिवार के दिन घरेलू सामान, आनाज, झाड़ू, चांदी आदि खरीदना शुभ माना जाता है. 

रविवार 

रविवार या फिर कहें इतवार का दिन नवग्रहों के राजा सूर्यदेव को समर्पित है. इस दिन आप फर्नीचर, वाहन, लाल रंग की चीजें, गेहूं आदि खरीदना शुभ माना जाता है. 

किस दिन क्या न खरीदें 

सोमवार : इलेक्ट्रानिक और स्टेशनरी का सामान 
मंगलवार : लकड़ी, चमड़े और दूध से जुड़ी चीजें 
बुधवार : मिट्टी का तेल, बर्तन, चावल, दवाईयां आदि 
गुरुवार : चश्मा और धारदार वस्तुएं 
शुक्रवार : पूजा-पाठ से जुड़ी चीजें 
शनिवार : तेल, लोहा, लकड़ी, नमक, चमड़े की वस्तुएं 
रविवार : लोहा और लोहे से बनी चीजें

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kis Din Kya Kharidna Chahiye, Which Day Is Good For Shopping, Shopping By Day Of The Week, Faith
Get App for Better Experience
Install Now