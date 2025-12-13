विज्ञापन
Shani Ke Upay: अगर शनि ने जिंदगी में मचा रखी हो उथल-पुथल तो उसे मनाने के लिए करें ये महाउपाय

Shani Grah Ke Upay: ज्योतिष में शनि एक ऐसा ग्रह है, जिसका जिक्र होते ही अक्सर लोगों के मन में सनसनी सी होने लगती है क्योंकि अक्सर कुंडली में इससे जुड़े दोष लोगों के कामकाज में परेशानी, कोर्ट-कचहरी के चक्कर, सेहत और संबंध की दृष्टि से परेशानी का कारण बनता है. यदि आप भी शनि की सनसनी से परेशान चल रहे हैं तो आपके लिए शनि से जुड़े ज्योतिष उपाय कारगर साबित हो सकते हैं.

शनि के सरल ज्योतिष उपाय
Saturn Astro Remedies: हिंदू मान्यता के अनुसार जहां शनि देवता को भगवान सूर्य का पुत्र माना जाता है, वहीं ज्योतिष में शनि को कर्म के फल देने वाला न्यायधीश कहा गया है. ज्योतिष के अनुसार जब किसी जातक पर शनि की ढैय्या, साढ़ेसाती आदि आती है तो उसे जीवन में तमाम तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है. कुंडली में शनि से संबंधित दोष होने पर व्यक्ति के काम अटकने शुरू हो जाते है. उसे कामकाज में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. व्यक्ति को सेहत से संबंधित परेशानी होती है और उसके शरीर में हमेशा आलस्य बना रहता है. यदि आप भी इन दिनों शनि दोष से पीड़ित चल रहे हैं तो आपके लिए नीचे बताए गये सरल सनातनी ज्योतिष उपाय काफी लाभप्रद साबित हो सकते हैं. 

मंत्र जप से पूरी होगी मनोकामना 

ज्योतिष में किसी भी ग्रह विशेष से जुड़े दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए मंत्र जप को कारगर उपाय बताया गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार शनिदेव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन रुद्राक्ष की माला से शनि के तांत्रिक मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा शनि के बीज मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' जप करना चाहिए. 

दान से दूर होगी शनि की बाधा 

ज्योतिष में जप के अलावा दान को भी ग्रहों की शुभता को पाने और उसके दोष को दूर करने का बड़ा माध्यम बताया गया है. ऐसे में यदि आप शनि से संबंधित पीड़ा झेल रह हों तो शनिवार के दिन आपको कुछेक चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए. ज्योतिष के अनुसार शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद अथवा दिव्यांग व्यक्ति या फिर सफाईकर्मी को काले रंग का कंबल, वस्त्र, छाता, काला जूता या फिर चाय की पत्ती का दान करना चाहिए. 

पीपल की सेवा और दीपदान

हिंदू मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और उसके नीचे सरसों के तेल का दीया जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं. शनि के लिए विशेष रूप से आटे का चौमुखा दीया जलाया जाता है और यह उपाय दिन की बजाय शाम के समय किया जाता है. 

गोसेवा से भी दूर होंगे शनि के दोष 

हिंदू मान्यता के अनुसार शनि से संबंधित दोष को दूर करने के लिए गोसेवा भी उत्तम उपाय है. शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को काले रंग की गाय की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए और शनिवार के दिन उसके माथे पर तिलक लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए तथा उसे ​काले तिल का लड्डू खिलाकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए. मान्यता है कि जिस गोमाता में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है, उनकी परिक्रमा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं. 

देवताओं की पूजा से भी दूर होगा शनि दोष

सनातन परंपरा में शनि से जुड़े कष्टों और दोष से बचने के लिए भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की साधना अत्यंत ही फलदायी मानी गई है. यदि आप शनि से संबंधित दोष से पीड़ित चल रहे हैं तो आप इन देवताओं की चालीसा या मंत्र का पाठ करके भी शनि की पीड़ा से बच सकते हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

