साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा 6 घंटे 4 मिनट लंबा, यहां जानिए किन राशियों पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

Rashifal and second solar eclipse: सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना है लेकिन इसका लोगों के जीवन पर भी असर होता है. भारत में सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा धार्मिक और ज्योतिष महत्व है. इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है. साल 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण (Second Solar Eclipse of 2024) 2 अक्टूबर को लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) 6 घंटे 4 मिनट का होगा. यह सूर्य ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मे नजर आने वाला और भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण की घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है. सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है. साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा लेकिन कुछ राशियों के लिए यह भाग्योदय का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है( Effect of Solar Eclipse on Rashis).

राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव ( Effect of Solar Eclipse on Rashis)

वृश्चिक राशि

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ प्रभाव लेकर आने वाला है. सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं. इससे जीवन में आ रही परेशानियां हल हो सकती हैं. व्यवसाय और नौकरी में वरिष्ठों के सहयोग से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के साल का दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत शुभ साबित होगा. व्यवससय करने वालों के बिजनेस में तरक्की के योग बन सकते हैं. परिवार के साथ सहयोग बढ़ने से संबंध बेहतर होंगे. पढ़ाई कर रहे जातकों को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है.

मिथुन राशि

2 अक्टूबर को लगने जा रहा साल का दूसरा सूर्य मिथुन राशि के लिए लाभकारी साबित होगा. इस राशि के जातकों को आय के क्षेत्र में लाभ हो सकता है. किसी पुराने और बिछुड़े हुए मित्र अथवा परिजन से मुलाकात हो सकती है. जीवन में लंबे समय से प्रतीक्षित कोई अभिलाषा पूरी हो सकती है.

