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Scorpio Aaj Ka Rashifal : घरेलू फैसलों में बरतें समझदारी, मकान और वाहन के मामलों में रहें सतर्क

Scorpio Horoscope Today 24 September 2026, Vrishchik Rashifal: काम के बीच बार-बार निजी समस्या के बारे में सोचना आपकी उत्पादकता कम करेगा. घरेलू मुद्दे में एक पक्ष लेकर दूसरे से दूरी बनाना भविष्य में असहजता पैदा कर सकता है.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal : घरेलू फैसलों में बरतें समझदारी, मकान और वाहन के मामलों में रहें सतर्क
Vrishchik Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Scorpio Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 24 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज आपका मन बाहर रहने के बजाय घर में रहना ज्यादा पसंद करेगा. घर की साज सज्जा और मां के साथ समय व्यतीत कर सकते है. जिसमें आप मानसिक रूप से खुश महसूस करेंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को किसी महत्वपूर्ण सूचना का इंतजार हो सकता है. जमीन, मकान या वाहन की खरीद-बिक्री से जुड़ा निर्णय हो तो कागजात की जांच किए बिना आगे न बढ़ें. 

संपत्ति के मामले में केवल परिचित की बात पर भरोसा करना उचित नहीं रहेगा. आवश्यक दस्तावेज किसी विशेषज्ञ से भी जांचवा लें. कार्यक्षेत्र में मन पूरी तरह न लगने का कारण घर से जुड़ी कोई चिंता हो सकती है. काम के बीच बार-बार निजी समस्या के बारे में सोचना आपकी उत्पादकता कम करेगा. यदि कोई घरेलू निर्णय जरूरी है तो उसके लिए अलग समय निर्धारित करें, ताकि पेशेवर जिम्मेदारियां प्रभावित न हों. 

व्यापारियों के लिए कार्यालय या दुकान की व्यवस्था सुधारने का समय है. काम करने की जगह पर अनावश्यक सामान कम करने से कार्यप्रवाह बेहतर हो सकता है. हालांकि सजावट या सुविधा बढ़ाने के नाम पर बड़ा खर्च करने से पहले यह देखें कि वास्तव में उसकी जरूरत है या नहीं. 

परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य के मूड को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है. उनकी किसी बात को आलोचना समझने के बजाय परिस्थिति के संदर्भ में देखने का प्रयास करें. घरेलू मुद्दे में एक पक्ष लेकर दूसरे से दूरी बनाना भविष्य में असहजता पैदा कर सकता है. संतुलित भूमिका रखना बेहतर होगा. 

धन संबंधी मामलों में घर-गृहस्थी पर खर्च संभव है. उपकरण, मरम्मत या वाहन से जुड़ा भुगतान बजट बिगाड़ सकता है. इसलिए आज अचानक खरीदारी करने के बजाय कीमत और गुणवत्ता की तुलना करना उचित रहेगा.

उपाय: शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित कर ॐ नमः शिवाय का जाप करें.
शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला.


 

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