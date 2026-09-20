Scorpio Aaj Ka Rashifal: बचत और आर्थिक सुरक्षा पर रहेगा ध्यान, बोलचाल में संयम जरूरी

Scorpio Horoscope Today 20 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज वृश्चिक राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर करेंगे. आज आर्थिक सुरक्षा, बचत और बोलचाल से जुड़े विषय विशेष महत्व रखेंगे. किसी वित्तीय मामले को व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हो सकती है.

धन कमाने से अधिक उसे सही तरीके से संभालना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. व्यापार में भुगतान और वसूली से संबंधित गतिविधियां बढ़ सकती हैं. किसी ग्राहक से पुराना हिसाब साफ करने की बातचीत हो सकती है.

कारोबार में नई डील करते समय लाभ का अनुमान लगाने के साथ यह भी देखें कि भुगतान वास्तव में कब और किस तरीके से मिलेगा. केवल बड़े ऑर्डर के आकर्षण में कमजोर शर्त स्वीकार न करें.

नौकरी में आपकी बातचीत किसी महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित कर सकती है. अधिकारी के सामने शिकायत रखने के बजाय समाधान का विकल्प भी प्रस्तुत करें. सहकर्मी के साथ मतभेद होने पर अपनी आवाज ऊंची करने से स्थिति आपके विरुद्ध जा सकती है. आज शांत लेकिन दृढ़ व्यवहार ज्यादा प्रभावशाली रहेगा.

आर्थिक रूप से बचत बढ़ाने का विचार मजबूत होगा. घर के बजट में ऐसे खर्च खोजें जो हर महीने बिना जरूरत दोहराए जा रहे हैं. किसी रिश्तेदार या मित्र के लिए आर्थिक सहायता करनी हो तो अपनी सीमा पहले तय करें. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए बड़ी रकम बिना स्पष्ट व्यवस्था के न दें.

परिवार में धन, संपत्ति या खर्च से जुड़ी चर्चा हो सकती है. अलग-अलग लोगों की प्राथमिकताएं भिन्न रहेंगी. आपकी बात सही होने के बावजूद कठोर भाषा माहौल बिगाड़ सकती है. बच्चों के सामने परिवार के आर्थिक मतभेदों की चर्चा करने से बचें.

भोजन के मामले में संयम रखना जरूरी रहेगा. स्वादिष्ट भोजन की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन अनियमित खान-पान से सुस्ती महसूस हो सकती है. दिन में पानी की मात्रा बनाए रखें और भोजन के बीच बहुत लंबा अंतर न आने दें.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल और सफेद फूल अर्पित करके ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: गहरा हरा और सफेद