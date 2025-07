Sawan 2025: जानें किन लोगों को नहीं करना चाहिए सावन सोमवार व्रत, नहीं तो...

Sawan Somwar Vrat Kaun Na Kare: सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से आरंभ हो रहा है. यह महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस पूरे महीने में श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. हालांकि, हर व्यक्ति के लिए व्रत करना उचित नहीं होता. कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों और जीवन अवस्थाओं में यह व्रत नुकसानदेह साबित हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को सावन सोमवार का व्रत करने से बचना चाहिए.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए सावन सोमवार व्रत? (Who should not keep Sawan fast)

बीमार या कमजोर व्यक्ति

जिन लोगों को पेट की बीमारी, डिहाइड्रेशन, थकान या कमजोरी जैसी समस्या है, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए. उपवास से उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है.

गर्भवती महिलाएं

गर्भावस्था में व्रत करना मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है. पोषण की कमी, कमजोरी और थकान बढ़ सकती है.

मासिक धर्म के दौरान महिलाएं

इस अवधि में पूजा और उपवास से दूर रहने की धार्मिक परंपरा है. व्रत की जगह मन से शिव का ध्यान करें और स्पर्श योग्य वस्तुओं से बचें.

गंभीर रोगी

हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपवास दवाओं और शरीर के सिस्टम पर असर डाल सकता है.

छोटे बच्चे

बच्चों का शरीर विकास के चरण में होता है। उन्हें पूरी तरह उपवास नहीं कराना चाहिए. हल्का फलाहार या दूध-फ्रूट जैसी चीजें ही दें.

व्रत जरूरी नहीं, भक्ति भी काफी है (Sawan Monday fasting guide

यदि आप व्रत नहीं रख सकते, तो भी आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं. शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें. सच्चे मन से की गई भक्ति भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है.

