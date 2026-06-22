Sawan 2026: सावन 2026 की शुरुआत कब से हो रही है? जानें पहले सावन के सोमवार की तिथि

हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. यही कारण है कि देशभर में करोड़ों श्रद्धालु सावन का बेसब्री से इंतजार करते हैं. साल 2026 में भी सावन का महीना शिव भक्तों के लिए कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है.

कब से शुरू होगा सावन?

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई, गुरुवार से होगी. प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात में शुरू हो जाएगी, लेकिन उदयातिथि के आधार पर सावन का आरंभ 30 जुलाई से माना जाएगा. वहीं, इस पवित्र महीने का समापन 28 अगस्त, शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा.

सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. भक्त सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं. वहीं, साल 2026 में सावन के दौरान कुल चार सोमवार पड़ेंगे.

पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को होगा.

इसके बाद दूसरा सोमवार 10 अगस्त,

तीसरा सोमवार 17 अगस्त और

चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा.

इस साल सावन की शुरुआत गुरुवार से हो रही है. गुरुवार को गुरु का दिन माना जाता है और भगवान शिव को आदिगुरु कहा जाता है. इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस बार का सावन और भी शुभ माना जा रहा है. मान्यता है कि सावन में श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई शिव आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर सुख, समृद्धि और खुशियों की कृपा बरसाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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