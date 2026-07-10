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संतोषी माता की आरती | Santoshi Mata Aarti Lyrics

शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित होता है. ऐसे में आज के दिन पूजा के बाद आप यहां से पढ़कर संतोषी माता की आरती गा सकते हैं.

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संतोषी माता की आरती | Santoshi Mata Aarti Lyrics
संतोषी माता
(P.C- Instagram)

सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन मां संतोषी को समर्पित माना जाता है. मां संतोषी को भगवान गणेश की बेटी कहा जाता है. मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है और शुक्रवार के दिन मां के नाम का उपवास रखता है, उसे देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है. संतोषी माता की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है, कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है. वहीं, पूजा में आरती का भी विशेष महत्व बताया जाता है. मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा आरती के बिना पूर्ण नहीं होती है. ऐसे में शुक्रवार को पूजा के बाद आप यहां से पढ़कर संतोषी माता की आरती गा सकते हैं.

संतोषी माता की संपूर्ण आरती

जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता।
अपने सेवक जन को, सुख संपत्ति दाता।।

जय संतोषी माता

सुंदर, चीर सुनहरी, मां धारण कीन्हो।
हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीन्हो।।

जय संतोषी माता

गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे।
मंद हंसत करूणामयी, त्रिभुवन जन मोहे।।

जय संतोषी माता

स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढुरे प्यारे।
धूप, दीप, मधुमेवा, भोग धरें न्यारे।।

जय संतोषी माता

गुड़ अरु चना परमप्रिय, तामे संतोष कियो।
संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो।।

जय संतोषी माता

जय शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही।
भक्त मण्डली छाई, कथा सुनत मोही।

जय संतोषी माता

मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई।
विनय करें हम बालक, चरनन सिर नाई।

जय संतोषी माता

भक्ति भावमय पूजा, अंगीकृत कीजै।
जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजै।

जय संतोषी माता

दुखी, दरिद्री ,रोगी , संकटमुक्त किए।
बहु धनधान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए।

जय संतोषी माता

ध्यान धर्यो जिस जन ने, मनवांछित फल पायो।
पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो।

जय संतोषी माता

शरण गहे की लज्जा, राखियो जगदंबे।
संकट तू ही निवारे, दयामयी अंबे।

जय संतोषी माता

संतोषी मां की आरती, जो कोई नर गावे।
ॠद्धिसिद्धि सुख संपत्ति, जी भरकर पावे।

जय संतोषी माता

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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