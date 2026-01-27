Sandhya Aarti LIVE Updates: माता वैष्णो देवी की गुफाओं से उठती भक्ति की गूंज हो या बांके बिहारी जी के दरबार में होती आराधना, हर मंदिर की संध्या आरती में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा होती है. इन मंदिरों में होने वाली संध्या आरती के दर्शन मात्र से ही मन को खूब शांति मिलती है. अगर आप भी देशभर के प्रमुख मंदिरों में होने वाली संध्या आरती का दिव्य और मनमोहक दृश्य देखना चाहते हैं, तो आप इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए. यहां हम आपको देश के प्रमुख तीर्थस्थलों से जुड़ी जरूरी अपडेट, लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक देंगे. इनके जरिए आप घर बैठे ही शाम की इस पवित्र आराधना का आनंद ले सकते हैं...
देखिए श्री सालासर बालाजी राजभोग आरती LIVE
श्री सालासर बालाजी राजभोग आरती : 27 जनवरी , 2026 मंगलवार | Salasar Balaji Live Rajbhog Aarti Darshan🙇♂️🙏
Shree Salasar Balaji Mandir, Rajasthan
यहां कीजिए मां वैष्णो देवी की आरती के LIVE दर्शन
गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाया वैष्णो देवी का भवन
Jai Mata Di …!!!— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) January 26, 2026
On the occasion of Republic Day, the sacred Bhawan of Shri Mata Vaishno Devi shines majestically in the tricolour glow amidst the snow-clad Trikuta Hills. Happy Republic Day! #JaiMataDi #SMVDSB #Trikuta #DivineDarshan pic.twitter.com/rYVjxw09FH
यहां कीजिए श्री काीशी विश्वनाथ धाम के लाइव दर्शन
श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग LIVE Aarti
कीजिए श्री श्री राधा माधव का श्रृंगार आरती दर्शन
27th Jan 2026- Sri Sri Radha Madhav Shringar Aarti Darshan
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।। 📿✨
देखिए बाबा महाकाल की पवित्र भस्म आरती (Ujjain Baba Mahakal’s Bhasma Aarti)
Ujjain, Madhya Pradesh: Devotees gathered at the Mahakaleshwar Temple on Tuesday to witness Baba Mahakal's sacred Bhasma Aarti.
(Video Source: Mahakal Temple Pro)