विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Aaj Ka Rashifal: घूमने और मनोरंजन पर बढ़ सकता है खर्च, योजनाओं को दें थोड़ा समय

Sagittarius Horoscope Today 29 September 2026, Dhanu Rashifal: मनोरंजन और घूमने-फिरने पर खर्च बढ़ सकता है. बाजार की प्रतिक्रिया जाने बिना बड़ी मात्रा में पैसा लगाने से बचें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Aaj Ka Rashifal: घूमने और मनोरंजन पर बढ़ सकता है खर्च, योजनाओं को दें थोड़ा समय
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 29 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज मन किसी खास योजना, सीखने या अपनी प्रतिभा को नए रूप में सामने लाने की ओर आकर्षित रहेगा. किसी पुराने विचार को फिर से देखने पर उसमें ऐसी संभावना दिखाई दे सकती है, जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया था. 

कामकाज में अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करने से फायदा मिलेगा. लेखन, डिजाइन, अध्यापन, सलाह, मीडिया अथवा प्रस्तुति से जुड़े कार्यों में नए विचार उभर सकते हैं. नौकरी करने वालों को किसी प्रोजेक्ट में अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा. हालांकि अपनी योजना को बहुत जल्दी लागू करने के बजाय उसके व्यावहारिक पक्ष की जांच करें. 

वरिष्ठ व्यक्ति की स्वीकृति मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. व्यापार में नए उत्पाद या सेवा को लेकर प्रयोग करने का मन बनेगा. बाजार की प्रतिक्रिया जाने बिना बड़ी मात्रा में पैसा लगाने से बचें. विशेषकर सट्टे या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में भावनाओं के आधार पर कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है. किसी पुराने ग्राहक की प्रतिक्रिया आपके काम में सुधार का रास्ता दिखा सकती है. 

मनोरंजन और घूमने-फिरने पर खर्च बढ़ सकता है. यदि यात्रा की योजना बन रही है तो बजट पहले तय कर लें. अचानक मिलने वाला निमंत्रण आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन हर कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी नहीं है. 

आज आपका उत्साह आपकी ताकत है, मगर वही उत्साह अधीरता में बदल सकता है. विशेषकर प्रेम, निवेश और रचनात्मक काम में तुरंत परिणाम पाने की कोशिश न करें. जो विचार आज जन्म ले रहा है, उसे सही आकार देने के लिए थोड़ा समय देना आपके पक्ष में रहेगा.

उपाय: किसी मंदिर में बच्चों के लिए फल या पौष्टिक खाद्य सामग्री दान करें.
शुभ रंग: केसरिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com