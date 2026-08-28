Raksha Bandhan 2026 LIVE Updates: आज 28 अगस्त को भाई-बहन के स्नेह और मजबूत रिश्ते का प्रतीक माने जाना वाला त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. हिन्दू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. इस साल का रक्षाबंधन काफी खास भी माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है. हालांकि, ये चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, जिसके चलते सूतक और अन्य कोई नियम मान्य नहीं होंगे. ऐसे में सभी बहनें शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से भाई को राखी बांध सकेंगी. आज हम आपको रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, नियम, मंत्र समेत सभी जरूरी जानकारी बताने जा रहे हैं.

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