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1 minute ago

Raksha Bandhan 2026 LIVE Updates: आज 28 अगस्त को भाई-बहन के स्नेह और मजबूत रिश्ते का प्रतीक माने जाना वाला त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. हिन्दू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. इस साल का रक्षाबंधन काफी खास भी माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है. हालांकि, ये चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, जिसके चलते सूतक और अन्य कोई नियम मान्य नहीं होंगे. ऐसे में सभी बहनें शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से भाई को राखी बांध सकेंगी. आज हम आपको रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, नियम, मंत्र समेत सभी जरूरी जानकारी बताने जा रहे हैं.

रक्षाबंधन से जुड़ी हर अपडेट और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...

Aug 28, 2026 07:24 (IST)
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Rakhi 2026 LIVE Updates: क्या रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया?

हिन्दू पंचांग के अनुसार भद्रा काल 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 09 बजकर 32 मिनट तक है. वहीं, रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जा रहा है. ऐसे में इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा. सभी बहनें भद्र की चिंता करे बिना राखी बांध सकती हैं.

Aug 28, 2026 07:00 (IST)
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Raksha Bandhan 2026 LIVE: इस समय भूलकर भी न बांधें राखी

28 अगस्त को राहुकाल सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा. इस समय राखी न बांधने की सलाह दी जाती है. 

Aug 28, 2026 06:43 (IST)
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Chandra Grahan 2026 LIVE Updates: ग्रहण के दौरान क्या करें?

ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रहण के समय चंद्रमा या भगवान शिव के मंत्र का जाप किया जा सकता है. आप 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं. भगवान शिव के भक्त इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं.

Aug 28, 2026 06:41 (IST)
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Raksha Bandhan Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर लग रहा चंद्रग्रहण

आज साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा. इस आंशिक चंद्रग्रहण की शुरुआत सुबह 8 बजकर 4 मिनट पर होगी और इसका समापन 11 बजकर 21 मिनट पर होगा.

Aug 28, 2026 06:39 (IST)
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Raksha Bandhan Rakhi Shubh Muhurat: राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त

पंडित कौशल पांडेय ने NDTV को बताया कि 28 अगस्त को सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक राखी बांधने का सबसे उत्तम समय रहेगाा. इस दौरान बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं.

Aug 28, 2026 06:38 (IST)
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Raksha Bandhan 2026 LIVE: रक्षाबंधन तिथि

हिन्दू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 8 मिनट पर हो गई है. वहीं, इस तिथि का समापन 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए 28 अगस्त दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है.

Aug 28, 2026 06:29 (IST)
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Raksha Bandhan 2026 LIVE: देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार आज

आज यानी 28 अगस्त दिन शुक्रवार को देशभर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. वहीं, भाई बहनों को उपहार देकर रक्षा करने का वचन देता है. 

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