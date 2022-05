Best Direction For Plant: घर की इस दिशा में पौधे लगाना माना गया है बेहद शुभ, मान्यता है आर्थिक परेशानियों से मिलता है छुटकारा!

Best Direction For Plant: वास्तु के मुताबिक जानते हैं कि किस दिशा में पौधे लगाना शुभ होता है.

खास बातें उत्तर दिशा में तुलसी का पौध लगाना माना गया है शुभ.

दक्षिण दिशा में लगाए जा सकते हैं नीम के पेड़.

सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं पौधे.

Best Direction For Plant: पेड़-पौधे के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है. घर में लगे पेड़-पौधे वातावरण के स्वच्छ रखने के साथ-साथ शोभा भी बढ़ाते हैं. वैसे तो पौधे (Plants) कहीं भी रखें ताजगी और खुशबू आती है, लेकिन वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) के मुताबिक कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहां पौधे रखना अशुभ माना जाता है. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गलत दिशा में पौधे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) उत्पन्न होती है जिससे जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए वास्तु (Vastu) के मुताबिक जानते हैं कि किस दिशा में पौधे लगाना शुभ (Best Direcction For Plants) होता है और कौन सी दिशा में पौधे नहीं लगाने चाहिए.

दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्यों नहीं लगाते हैं पौधे