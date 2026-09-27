Pitru Paksha 2026: तर्पण में काले तिल ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्या बिना तिल के कर सकते हैं श्राद्ध?

पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और उन्हें याद करने का समय माना जाता है. इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान जैसे कर्म किए जाते हैं. इन सभी में काले तिल का इस्तेमाल खास माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, तर्पण के जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करने से पितरों की तृप्ति होती है. लेकिन काले तिल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है और क्या इनके बिना श्राद्ध किया जा सकता है. आइए आचार्य मदन मोहन से जानते हैं.

काले तिल को क्यों माना जाता है खास

आचार्य मदन मोहन के अनुसार, धार्मिक मान्यता में काले तिल को बेहद पवित्र माना गया है. मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी. इसी वजह से पूजा-पाठ और पितृ कर्म में इसका इस्तेमाल शुभ माना जाता है. तर्पण के दौरान जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित करने की परंपरा है.

शनि और राहु-केतु से भी जोड़ा जाता है संबंध

आचार्य के अनुसार, ज्योतिष में काले तिल का संबंध शनि और राहु-केतु जैसे छाया ग्रहों से मााना जाता है. पितृ पक्ष में काले तिल का दान करने को पितृ दोष और शनि से जुड़े दोषों की शांति से भी जोड़ा जाता है. हालांकि ये धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं.

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तर्पण में काले तिल कैसे करें इस्तेमाल

पितृ तर्पण करते समय जल में थोड़े काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित करने की परंपरा है. इसके अलावा पितृ पक्ष में दान की जाने वाली वस्तुओं के सााथ काले तिल का दान भी किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे पितरों को तृप्ति मिलने की कामना की जााती है.

क्या बिना काले तिल के कर सकते हैं श्राद्ध

आचार्य मदन मोहन के अनुसार, पितृ कर्म में काले तिल का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण माना गया है. इसलिए तर्पण और दान करते समय इन्हें शामिल करने की परंपरा है. हालांकि किसी कारण से काले तिल उपलब्ध न हों, तो कर्मकांड रोकने या उसे निष्फल मानने के बजााय अपने परिवार की परंपरा और पुरोहित की सलाह के अनुसार विधि पूरी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ध्यान रखें कि काले तिल से जुड़ी बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपरााओं पर आधारित हैं. इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

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