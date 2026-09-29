Pisces Aaj Ka Rashifal: कमाई और खर्च के बीच संतुलन जरूरी, आज वाणी और खान-पान दोनों संभालें

Pisces Horoscope Today 29 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज आपकी कही हुई बात का प्रभाव सामान्य से अधिक हो सकता है. इसलिए आज शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. मजाक में कही गई बात भी किसी करीबी को गंभीर लग सकती है. आर्थिक मामलों में आय और खर्च दोनों पर ध्यान देना होगा. कोई आवश्यक भुगतान सामने आ सकता है, जिसके कारण पहले बनाया हुआ बजट बदलना पड़े. यदि किसी वस्तु की खरीद लंबे समय से टल रही थी तो आज उसके लिए पैसा खर्च हो सकता है.

व्यापार में आपकी बोलने की शैली सौदा बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रियायत देने से लाभ कम हो सकता है.

नौकरी में वेतन, प्रोत्साहन या आर्थिक लाभ से जुड़ी कोई चर्चा हो सकती है. अपनी मांग रखते समय भावनाओं के बजाय अपने काम और उपलब्धियों का आधार लें. ऑफिस में किसी सहकर्मी की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करने से पूरी तरह बचें.

परिवार में किसी सदस्य की जरूरत पूरी करने पर खर्च हो सकता है. आपका सहयोग उपयोगी रहेगा, लेकिन हर आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है. घर के बजट को लेकर स्पष्ट बातचीत करना इस समय बेहतर रहेगा.

खान-पान पर विशेष ध्यान दें. स्वाद के कारण जरूरत से अधिक खाना या भोजन के समय में अनियमितता भारीपन पैदा कर सकती है. आज आपकी वाणी से लाभ भी मिल सकता है और नुकसान भी. किसी बहस में पुरानी बातें निकालकर सामने वाले को जवाब देने से स्थिति बिगड़ सकती है.



उपाय: केले के पेड़ के पास स्वच्छ जल अर्पित करें.

शुभ रंग: हल्का पीला