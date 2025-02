घर में रखेंगे ये 4 चीजें तो होगी धनवर्षा, जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगी कामयाबी

Dhan Prapti ke liye Kaun se Upaay karen: वास्तु शास्त्र में ऊर्जा (Energy) का खूब महत्व माना गया है. ऐसा माना जाता है कि हमारे चारों ओर एक ऊर्जा घूम रही है. यह ऊर्जा हमारे मन, स्वभाव और विचारों पर गहरा प्रभाव डालती है. पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव न केवल तरक्की के दरवाजे खोलता है, बल्कि यह जीवन में खुशहाली भी लाता है. वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी प्राचीन चीजों (Ancient Things) का जिक्र है, जिन्हें घर में रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है. इन्हें रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और धन भी आता है. इन प्राचीन वस्तुओं को घर में सही जगह पर रखना चाहिए. आइए इसके बारे में जानते हैं.

चांदी का सिक्का रखें (Keep Silver coin at Home)

चांदी एक ऐसी धातु है जिसे चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ और पवित्र मानते हैं. चांदी का सिक्का तिजोरी में रोली लगाकर रखने की प्रथा है. चंद्रमा को शीतलता और शांति का देवता माना गया है, जो हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करते हैं. ऐसा मानते हैं कि तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर चांदी का सिक्का रखने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है. जब हम रोजाना उस सिक्के पर रोली लगाते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है. रोली हवन, पूजा और धार्मिक कार्यों में उपयोग में लाई जाती है.

पांच कौड़ियों को रखें (Keep five cowries at Home)

कौड़ियां भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखती हैं. कौड़ियों का लक्ष्मी माता से गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि यह समुद्र से निकली है और समुद्र-मंथन में लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई थीं. इसलिए, कौड़ियों का उपयोग आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए किया जाता है. आपको सबसे पहले पांच शुद्ध और सफेद कौड़ियां लेनी होंगी. इन कौड़ियों को हल्दी के घोल में डुबोएं या उन पर हल्दी का तिलक लगाएं. इसके बाद, इन कौड़ियों को आप अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र के पास रख दें.

गीता रखना चाहिए (Gita should kept in Home)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे घर का वातावरण और उसमें रखी गई वस्तुएं हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं. ऐसा माना जाता है कि अपने निवास स्थान पर श्रीमद् भगवद् गीता रखने से व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिविटी और तरक्की आती है. भगवद् गीता, एक धार्मिक ग्रंथ के साथ-साथ जीवन जीने की कला भी सिखाती है. यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करता है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, गीता को पढ़ने से और घर में रखने से आत्मबल बढ़ता है. जब व्यक्ति गीता के श्लोकों को पढ़ता है, तो वह अपने अंदर की समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान खोजने की क्षमता बना पाता है. गीता हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे सही नजर से देखना और समझना चाहिए. घर में गीता रखने से नेगेटिविटी दूर होती है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है.

इसके अलावा, गीता पढ़ने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है. यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्गदर्शन करता है. इसलिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार श्रीमद् भगवद् गीता को अपने घर में रखना शुभ है.

हल्दी की गांठ रखनी चाहिए (Turmeric lump should kept in Home)

भारतीय संस्कृति में हल्दी को विशेष रूप से शुभ और पवित्र माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है. जहां भगवान विष्णु का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं. इसलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख-समृद्धि बनी रहे, तो आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर हल्दी की गांठ अवश्य रखनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)