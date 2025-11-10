विज्ञापन
विशेष लिंक

Panchak 2025: नवंबर में दोबारा कब लगेगा पंचक? जानें सही तारीख और सभी जरूरी नियम 

Panchak Kab Hai: सनातन परंपरा में जिस पंचक के पांच दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है, वह नवंबर महीने में दोबारा कब शुरू होकर कब खत्म होगा? पंचक के दोष से बचने के लिए इसमें कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए? पंचक से जुड़े सभी जरूरी नियम जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Panchak 2025: नवंबर में दोबारा कब लगेगा पंचक? जानें सही तारीख और सभी जरूरी नियम 
Panchak 2025: नवंबर महीने में कब पड़ेगा पंचक?
NDTV

November 2025 Panchak Date: ज्योतिष में पंचक के को बेहद अशुभ माना जाता है क्योंकि इसके पांच दिनों में ग्रहों की चाल और चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. यही कारण है कि शास्त्रों इस दौरान कुछेक कार्यों को भूलकर भी नहीं करने की सलाह दी गई है. नवंबर 2025 में कब होगी पंचक की शुरुआत और कब खत्म होंगे इसके पांच दिन? पंचक के पांच दिनों में किसी भी प्रकार के अनिष्ट या नुकसान से बचने के लिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इन सभी बातों को विस्तार से जानते हैं. 

कब शुरू और कब खत्म होगा पंचक 

पंचांग के अनुसार जिस पंचक के पांच दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और इसमें लोग महत्वपूर्ण कार्यों को करने से बचते हैं, वह नवंबर महीने में दूसरी बार 27 तारीख को को दोपहर 02:07 बजे लग जाएगा और अगले महीने दिसंबर की 01 तारीख को रात को 11:18 बजे खत्म होगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

दिसंबर महीने में कब लगेगा पंचक 

पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने में 24 तारीख की शाम को 07:46 बजे पंचक की शुरुआत होगी और इसी महीने की 29 तारीख की सुबह 07:41 पर यह समाप्त होगा. ऐसे में इस दौरान अशुभ परिणामों से बचने के लिए लोगों को पंचक के सभी जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए. 

पंचक में किये जा सकते हैं ये काम 

हिंदू मान्यता के अनुसार पंचक में जहां कुछेक कार्यों की मनाही है, वहीं इसमें स्नान-दान, पूजा-पाठ, जप-तप, हवन, आदि की मनाही नहीं है. ऐसे में पुण्यफल की प्राप्ति के लिए ये सभी कार्य आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि पंचक में पूर्णिमा, प्रदोष व्रत या एकादशी व्रत आदि पड़ जाए तो उसकी पूजा-पाठ आदि में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है. इसी प्रकार पंचक में आप विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, वाहन एवं महान का क्रय-विकय आदि कर सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

पंचक में नहीं करने चाहिए ये 5 काम 

हिंदू मान्यता के अनुसार पंचक के पांच दिनों में व्यक्ति को लकड़ी इकट्ठा करने या फिर घर खरीद कर लाने से बचना चाहिए. इसी प्रकार मकान में छत डलवाने और पलंग को खोलने या बांधने तथा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि पंचक में किसी के यहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे पंचक की शांति करवाना चाहिए अन्यथा उस घर से जुड़े लोगों को पांच तरह के रोग, शोक, हानि या फिर कष्ट मिलने की आशंका बनी रहती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
November 2025 Panchak Kab Hai, November 2025 Panchak Date, November Me Panchak Kab Hai 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now