Chaitra Navratri 2025 : नवरात्रि में क्यों नहीं खाते हैं लहसुन-प्याज, जानिए यहां पर वजह

Why should not eat lehsun pyaz in Navratri : हिन्दू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है. यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें 2 प्रकट नवरात्रि यानी चैत्र और शारदीय और बाकी 2 गुप्त नवरात्रि होती है. इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है. नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखने वाले लोग सिर्फ फलाहार या व्रत के दौरान खाए जाने वाले अनाज का ही सेवन करते हैं. इस दौरान घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है. जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वो भी नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करते हैं. इसके पीछे का कारण क्या है इसी के बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में बताने जा रहे हैं..

नवरात्रि में क्यों नहीं खाते हैं लहसुन प्याज

ऐसा माना जाता है कि लहसुन और प्याज में तामसिक गुण होता है, जिसके कारण व्रत के दौरान इनका सेवन वर्जित है. इनके सेवन से क्रोध, भटकाव, वासना और अहंकार का भाव पैदा होता है, जो भक्ति मार्ग से आपको भटका सकता है. यह इंद्रियों को वश करने में बाधा बनते हैं, यही कारण नवरात्रि के दौरान घर में प्याज लहसुन वाले भोजन नहीं बनते हैं.

यह भी मान्यता है कि लहसुन प्याज में राक्षसी गुण होते हैं. दरअसल, समुद्रमंथन के दौरान जब स्वरभानु ने अमृत पी लिया था तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया था, जिसका रक्त जमीन पर गिरा. इससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई. आपको बता दें कि इस सब्जी को राहु और केतु भी कहते हैं. यही वजह है पूजा पाठ या व्रत में इसका सेवन नहीं किया जाता है.

व्रत के दौरान क्या खाएं - What to eat during the navratri fast

अगर आप पूरे नौ दिन का व्रत करते हैं, तो फिर आपको सात्विक भोजन ही करें. आप फलाहार करें. वहीं, अनाज में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, समा चवाल खा सकते हैं.

कब है चैत्र नवरात्रि 2025 - When is Chaitra Navratri 2025

इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से हो रही है और समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को.

घटस्थापना मुहूर्त - Ghatasthapana Muhurta

पहला मुहूर्त - 30 मार्च 2025 को सुबह 06:13 मिनट से सुबह 10:22 मिनट तक है.

दूसरा मुहूर्त - वहीं, घटस्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 मिनट से 12:50 मिनट तक है.

