Navratri 2025: नवरात्रि में ​किस राशि को किस देवी की ​करनी चाहिए पूजा? जानें दुर्गा पूजा का महाउपाय

Navratri 2025 puja tips for 12 zodiac sign: पंचांग के अनुसार शक्ति की साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितम्बर 2025, सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है. देवी दुर्गा की पूजा, जप-तप, व्रत और मंत्र साधना आदि के लिए यह नवरात्रि विशेष होने जा रही है, क्योंकि आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक ग्रह-नक्षत्रों की अद्भुत स्थिति रहेगी. ग्रहों की यह संरेखण (Alignment) भक्तों को मनचाही सिद्धि और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करेगी. इस नवरात्रि में आखिर किस देवी की किस विधि से पूजा करने पर आपको शीघ्र ही विशेष फल की प्राप्ति होगी, बता रही हैं जानी-मानी ज्योतिषाचार्या एवं वास्तुविद डॉ. नीति एस. शर्मा.

नवरात्रि का धार्मिक-आध्यात्मिक महत्व (Religious and spiritual importance of Navratri)

यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय और असुरता पर दिव्यता की शक्ति का प्रतीक है.

नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा कर मनुष्य न केवल मानसिक शांति, बल्कि धन, स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि भी प्राप्त करता है.

नवरात्रि के नौ दिन साधना, मंत्र जप और उपाय करने के लिए सर्वोत्तम काल माने जाते हैं.

नवरात्रि केवल उपवास और व्रत का पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, शक्ति उपासना और जीवन के संकटों का समाधान प्राप्त करने का दिव्य अवसर है.

राशि के अनुसार नवरात्रि पूजा के उपाय (Navratri puja tips for 12 zodiac sign)

1. मेष राशि

• शक्ति पूजन: मां शैलपुत्री की उपासना करें.

• उपाय: लाल फूल और लाल चंदन चढ़ाकर “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का जाप करें.

• लाभ: आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में रुका हुआ कार्य बनेगा.

2. वृषभ राशि

• शक्ति पूजन: मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करें.

• उपाय: सफेद पुष्प और दही का भोग अर्पित करें.

• लाभ: वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और आर्थिक स्थिरता.

3. मिथुन राशि

• शक्ति पूजन: मां चंद्रघंटा की साधना करें.

• उपाय: पीत वस्त्र धारण कर देवी को घंटा या घंघरू चढ़ाएं.

• लाभ: शत्रु नाश होगा, कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

4. कर्क राशि

• शक्ति पूजन: मां कूष्मांडा की उपासना करें.

• उपाय: कुम्हड़ा (भोपला) या शहद का भोग चढ़ाएं.

• लाभ: स्वास्थ्य में सुधार और घर-परिवार में शांति.

5. सिंह राशि

• शक्ति पूजन: मां स्कंदमाता की साधना करें.

• उपाय: सोने अथवा तांबे के दीपक में घी जलाएं.

• लाभ: संतान सुख, पढ़ाई और करियर में सफलता.

6. कन्या राशि

• शक्ति पूजन: मां कात्यायनी की उपासना करें.

• उपाय: कन्या पूजन अवश्य करें और हरी चूड़ियां चढ़ाएं.

• लाभ: विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

7. तुला राशि

• शक्ति पूजन: मां कालरात्रि की साधना करें.

• उपाय: गुड़ और नीम के पत्तों का भोग अर्पित करें.

• लाभ: नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, अचानक धन लाभ होगा.

8. वृश्चिक राशि

• शक्ति पूजन: मां महागौरी की उपासना करें.

• उपाय: चांदी का आभूषण या सफेद वस्त्र दान करें.

• लाभ: जीवन में सुख-शांति और वैवाहिक सुख मिलेगा.

9. धनु राशि

• शक्ति पूजन: मां सिद्धिदात्री की साधना करें.

• उपाय: पीले वस्त्र पहनकर चंपा के फूल अर्पित करें.

• लाभ: शिक्षा, विदेश यात्रा और ज्ञान की प्राप्ति.

10. मकर राशि

• शक्ति पूजन: मां शैलपुत्री की साधना पुनः करें.

• उपाय: काले तिल और उड़द दान करें.

• लाभ: करियर में स्थिरता और कर्ज से मुक्ति.

11. कुंभ राशि

• शक्ति पूजन: मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करें.

• उपाय: चावल और मिश्री का भोग अर्पित करें.

• लाभ: मानसिक शांति और अचानक धन की प्राप्ति.

12. मीन राशि

• शक्ति पूजन: मां कात्यायनी की साधना करें.

• उपाय: पीले पुष्प और केले का भोग अर्पित करें.

• लाभ: विवाह योग प्रबल होगा और रुके कार्य पूरे होंगे.

विशेष सार्वभौमिक उपाय (सभी राशियों के लिए)

1. नवरात्रि में घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

2. हर दिन एक गरीब को भोजन कराएं.

3. घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित रखें.

4. प्रतिदिन “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे” का 108 बार जप करें.

निष्कर्ष

नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि जीवन में समस्याओं से समाधान पाने का आध्यात्मिक मार्ग है.

राशि अनुसार शक्तिपूजा और विशेष उपाय अपनाकर आप धन, स्वास्थ्य, संतान सुख, करियर और रिश्तों की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं.

