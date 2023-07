शिवजी से मांगनी है मुराद तो नंदी महराज बनेंगे जरिया, सावन में नंदी पर जल अर्पित कर बस करें यह उपाय

नंदी महाराज के कानों में बोले अपनी मुराद (wish in the ears of Nandi Maharaj)



सावन के महीने में भगवान शिव के अभिषेक का खास महत्व है. आप शिवालय में जाकर शिवजी को जल चढ़ाएं, अब बचे हुए जल को नंदी महाराज के उस पैर पर डालें जो भोलेनाथ की ओर बढ़ा होता है. अब अपने मन की मुराद नंदी महाराज के कान में बोल दें. जो भी कुछ आप भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं उसे नंदी जी के कान में बोल दीजिए. ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शंकर तक नंदी महाराज ये प्रार्थनाएं पहुंचा देते हैं और शिवजी मुरादें पूरी करते हैं.

जानिए कब है सावन का पहला सोमवार (Sawan Somwar Upay)



इस बार 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और पहला सोमवार 10 जुलाई को है. उस दिन आप इस उपाय को अपनाएं. इसके अलावा सावन के हर सोमवार को विधि-विधान से शिवजी की पूजा अर्चना करें. इस बार सावन 59 दिनों का होगा और इसमें आठ सोमवार पड़ रहे हैं.





(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

