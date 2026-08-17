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Nag Panchami 2026 : काल सर्प दोष से परेशान हैं तो आज करें ये 3 उपाय, नाग देवता और शिवजी की मिलेगी कृपा

Nag Panchami Puja: नाग पंचमी पर काल सर्प दोष से राहत पाने के लिए नाग देवता को जल-दूध चढ़ाना चाहिए. साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक और नाग स्तुति करने की सलाह दी गई है.

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Nag Panchami 2026 : काल सर्प दोष से परेशान हैं तो आज करें ये 3 उपाय, नाग देवता और शिवजी की मिलेगी कृपा
नाग पंचमी पर नाग देवता को जल और दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है
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नाग पंचमी का पर्व इस साल 17 अगस्त को मनाया जा रहा है. इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. आध्यात्मिक गाइड लविश कंडोई के अनुसार, नाग पंचमी पर कुछ खास पूजा-पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जा सकती है. उन्होंने काल सर्प दोष और उससे जुड़ी मान्यताओं के लिए तीन उपाय भी बताए हैं.

नाग देवता की क्यों होती है पूजा

लविश कंडोई ने अपने इंस्टाग्राम पेज wisdomoflovish पर नाग पंचमी को लेकर एक वीडियो शेयर की है. वीडियो में बताया गया है कि नाग पंचमी सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. भगवान शिव के गले में भी नाग विराजमान हैं, इसलिए इस दिन नाग देवता की पूजा को शिव कृपा से जोड़कर देखा जाता है. साथ ही उन्होंने इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन बताया है.

नाग देवता को जल और दूध चढ़ाएं

गाइड के अनुसार, नाग पंचमी पर नाग देवता को जल और दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है. उनका कहना है कि इस पूजा के जरिए भक्त नाग देवता का आशीर्वाद पाने और जीवन की परेशानियों से राहत की कामना कर सकते हैं.

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शिवलिंग पर करें जलाभिषेक

उन्होंने आगे बताया कि इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ बेलपत्र अर्पित करने की सलाह दी गई है. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा की कामना की जाती है.

नीले फूल चढ़ाकर करें नाग स्तुति

कंडोई ने नाग देवता को नीले फूल अर्पित करने और नाग स्तुति का पाठ करने की भी सलाह दी. उन्होंने बताया कि नाग पंचमी पर इन धार्मिक उपायों के जरिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जा सकती है.

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