Budh Gochar 2025: बुध के तुला राशि में गोचर से मेष, मिथुन और धनु के आएंगे अच्छे दिन, जानें अपनी राशि का भी हाल

Budh Ka Tula Rashi Me Gochar 2025: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह (Mercury) का संबंध बुद्धि, संवाद, तर्कशक्ति, वाणी, गणना, लेखन, व्यापार, शिक्षा, संचार माध्यम और रिश्तों से जुड़ा ग्रह माना जाता है. यह ग्रह व्यक्ति के मस्तिष्क की गति, उसकी सोचने-समझने की क्षमता, और संवाद कौशल को प्रभावित करता है. बुध का प्रभाव जितना तीव्र होता है, व्यक्ति उतना ही चतुर, कुशल, बुद्धिमान और व्यापारिक दृष्टि से सफल होता है. ज्योतिष के अनुसार 3 अक्टूबर 2025 को बुध देव अपनी कन्या राशि (जहां वे उच्च के होते हैं) से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला राशि शुक्र की राशि है और बुध के साथ इनका संबंध मित्रता का है. इसका अर्थ है कि यह गोचर समरसता, संवाद, कूटनीति और साझेदारी के क्षेत्र में शुभ परिणाम लाएगा.

बुध के तुला राशि में गोचर का महत्व

तुला राशि में बुध का गोचर 'संतुलित सोच और सुंदर संवाद' लेकर आता है. ऐसे में यह समय बुद्धिमत्ता और कूटनीति को मिलाकर किसी भी रिश्ते या समझौते को संतुलित करने का होगा. इस अवधि में लोग तर्क और न्याय से निर्णय लेंगे. संबंधों, व्यापारिक साझेदारी और कानूनी मामलों में बुध का यह गोचर सकारात्मक बदलाव लाएगा.

यह समय खासतौर पर मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा, कंसल्टेंसी, लेखन, डिज़ाइनिंग, कानून और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों के लिए स्वर्ण अवसर लेकर आएगा. आपकी राशि के लिए बुध का तुला राशि में गोचर कैसा प्रभाव डालेगा, इसे विस्तार से बता रही हैं जानी-मानी ज्योतिषाचार्या एवं वास्तुविद डॉ. नीती शर्मा.

बुध के तुला राशि में गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव और उपाय

मेष राशि (Aries)

बुध का गोचर साझेदारी और विवाह भाव में होगा. नए संबंध और व्यापारिक करार संभव हैं. विवाहित जीवन में संवाद बढ़ेगा.

उपाय: हरे कपड़े पहनें और बुधवार को तुलसी में जल चढ़ाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में सुधार होगा. पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी. ऑफिस में संवाद कुशलता बढ़ेगी.

उपाय: “ॐ बुं बुधाय नमः” 108 बार जप करें.

मिथुन राशि (Gemini)

बुध के स्वामीत्व वाली राशि होने से लाभ अधिक. प्रेम जीवन, रचनात्मकता और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं.

उपाय: बुधवार को हरे मूंग दान करें.

कर्क राशि (Cancer)

गृहस्थ जीवन और संपत्ति के मामलों में बुध संतुलन लाएगा. पारिवारिक मतभेद सुलझ सकते हैं.

उपाय: बुधवार को गौ को हरा चारा खिलाएं.

सिंह राशि (Leo)

संवाद, यात्रा और नेटवर्किंग में तेजी. मीडिया और संचार क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभकारी.

उपाय: बच्चों को लेखन सामग्री (पेन-पेंसिल) दान करें.

कन्या राशि (Virgo)

धन और मूल्य में वृद्धि. व्यापारिक लाभ और आर्थिक निर्णयों के लिए अनुकूल समय.

उपाय: पन्ना रत्न धारण करें (ज्योतिष परामर्श के बाद).

तुला राशि (Libra)

स्वयं की अभिव्यक्ति और निर्णय क्षमता में वृद्धि. यह समय आपकी पहचान और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

उपाय: बुधवार को विष्णु मंदिर में तुलसी चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आध्यात्मिक चिंतन और अवचेतन शक्ति में वृद्धि. पुराने रहस्यों का हल मिल सकता है.

उपाय: बुध मंत्र का नित्य जप करें.

धनु राशि (Sagittarius)

नए मित्र, नेटवर्क और सामाजिक सर्कल से लाभ. भविष्य की योजनाओं के लिए शुभ समय.

उपाय: हरे कपड़े पहनें और विद्यार्थियों को मदद दें.

मकर राशि (Capricorn)

कैरियर और प्रतिष्ठा में प्रगति. वरिष्ठों के साथ संवाद सुधरेगा.

उपाय: बुधवार को गाय को हरी सब्ज़ियाँ खिलाएं.

कुम्भ राशि (Aquarius)

विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में नई संभावनाएँ. सोच और दृष्टिकोण में परिपक्वता आएगी.

उपाय: बुध के बीज मंत्र का 108 बार जप करें.

मीन राशि (Pisces)

गुप्त धन, बीमा और कर मामलों में लाभ. मानसिक गहराई और विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी.

उपाय: पन्ना धारण करें या हरे रंग के कपड़े पहनें.

बुध को प्रसन्न करने के विशेष उपाय

बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

हरे कपड़े पहनें और हरे रंग की वस्तुओं का दान करें.

विद्यार्थियों को किताबें, पेन-पेंसिल या कॉपी दान करें.

तुलसी की पूजा करें और विष्णु भगवान को जल अर्पित करें.

बुध को बलवान करने के लिए पन्ना (Emerald) रत्न धारण करें (योग्यता जांच के बाद).

निष्कर्ष

3 अक्टूबर 2025 को तुला राशि में बुध का गोचर हर राशि के लिए संवाद, संतुलन और बुद्धिमत्ता का नया अध्याय खोलेगा. यह समय रिश्तों को सुधारने, साझेदारी को मज़बूत करने और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का होगा. यदि आप इस समय बुध को प्रसन्न करने के उपाय करेंगे तो न केवल आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी.

बुध का यह गोचर हमें सिखाता है —

“संतुलित बुद्धि और सशक्त संवाद ही हर सफलता की कुंजी है.”

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)