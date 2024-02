दीये की लौ देती है कई संकेत, जानिए दीपक की लौ ऊंची उठने का होता है क्या अर्थ

दिए की लौ का ऊंचा रहना बताता है कि घर की ऊर्जा सकारात्मक है और नकारात्मकता का कोई अंश मौजूद नहीं है.

Diya niyam : पूजा पाठ से लेकर संध्या के समय दिया जलाने का बहुत महत्व है. सनातन धर्म में पूजा के समय भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है और संध्या के समय तुलसी के चौरे और मुख्य दरवाजे पर दिया जलाया जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिए की लौ से कई तरह के संकेत मिलते हैं. आमतौर पर दिऐ की लौ (Flame of Diya) तब ऊंची होती जब तेल या घी समाप्त होने के कारण दिया बुझने वाला होता है, लेकिन दिया जलाते ही अगर लौ ऊंची (High flame of Diya) हो तो उसका अलग अर्थ होता है. आइए जानते हैं दिऐ की ऊंची लौ से क्या संकेत मिलते हैं (Meaning of high flame of Diya).