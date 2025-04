Aaj ka rashifal 2025 : आज 1 मई का दिन 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आएगा, जानिए पंडित जी से

Today Zodiac 2025 : आज साल के पांचवें महीने मई का पहला दिन यानी 1 मई है. मई महीने का पहला दिन कैसा 12 राशियों के लिए रहेगा, आइए जानते हैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी से. 1 मई के दिन कौन सा रंग और अंक आपके लिए भाग्य लेकर आएगा...

Narad Jayanti 2025 date : मई महीने की इस तारीख को है नारद जयंती, यहां जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

12 राशियों के लिए 1 मई का दिन कैसा रहेगा? How will the day of May 1 be for the 12 zodiac signs?

घर में मांगलिक काम संबंधी योजना बनेगी. करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गेट-टुगेदर होगा. समय अच्छे से बीतेगा. फाइनेंस संबंधी कुछ काम होंगे. विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल बनाकर रखें. अनजान इंसान पर ज्यादा भरोसा न करें न ही किसी की बातों में आए.

लव राशिफल - गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा और रोमांस से भरपूर रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है. आपको अपने प्रिय से दिल की बात कहने का मौका मिलेगा.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - नीला

आप पर जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी. मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे भी मिलेंगे. रुके हुए कामों में भी गति आएगी. मन में शांति रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.बेवजह ही दोस्तों से बहस हो सकती है. अपने गुस्से पर काबू रखें. दूसरों की बातों में आने की बजाय अपने विचारों को प्राथमिकता दें. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है.

लव राशिफल - प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनका गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया रहेगा.

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- लाल

पूंजी निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो तुरंत कर दें. भाइयों या करीबी रिश्तेदार के साथ फायदेमंद योजनाओं पर विचार विमर्श होगा.लापरवाही और आलस जैसी नकारात्मक बातें खुद पर हावी न होने दें. इस वजह से महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं. बोल चाल का लहजा नरम रखें. गलत भाषा के इस्तेमाल से लोग नाराज हो सकते हैं.

लव राशिफल - गृहस्थ जीवन प्रेम से भरा रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज कोई मुश्किल निर्णय ले सकते हैं.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग- ऑरेंज

पारिवारिक समस्याएं सुलझने से घर में खुशनुमा माहौल बनेगा. आर्थिक स्थिति को लेकर चुनौतियां रहेंगी. आप आत्मविश्वास से उनको सुलझा लेंगे.घर में रिश्तेदारों के आने से आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं. विद्यार्थियों को कॉम्पिटिशन में और संभलकर रहने की जरूरत है. फालतू कामों में ध्यान न दें.

लव राशिफल - जीवनसाथी का बर्ताव आपको पसंद नहीं आएगा जिससे मूड खराब होगा. लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन उत्साहजनक रहेगा, प्रेमी से रिश्ता बेहतर होगा.

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - हरा

कोई खास काम हो जाने से आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे. आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी. युवाओं को मन मुताबिक उपलब्धि मिल सकती है. भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं. इससे कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं. नुकसान होने की आशंका है. किसी फैसले को लेकर कन्फ्यूजन भी हो सकती है.करियर में चुनौतियां रहेंगी.

लव राशिफल - अपनी लव लाइफ को खुशनुमा बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे. अपने प्रिय से दिल की बात खुलकर कहेंगे. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- गुलाबी

किसी खास योजना संबंधी विचार-विमर्श में पूरा दिन बीतेगा. किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करने से आत्मिक खुशी मिल सकती है. धार्मिक आयोजन में जाने का निमंत्रण मिल सकता है.कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते समय सोच-विचार जरूर करें. नुकसान हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों पर काम की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ सकती है.

लव राशिफल - गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है. लव लाइफ में भी आज आपको कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है.

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- लाल

बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चल रही चिंता दूर होगी. फाइनेंस संबंधी अटका हुआ काम हल होने की संभावना है.किसी भी विवाद की स्थिति से दूरी रखें. वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे. अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिस पर कटौती करना भी मुश्किल है. कोई भी खास काम करते समय नकारात्मक लोगों से दूरी रखें. बिजनेस में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे.

लव राशिफल - अपने गृहस्थ जीवन को खुशनुमा बनाएंगे और रिश्ते में रोमांस बना रहेगा. लव लाइफ के मामले आज तुला राशि वालों का दिन अनुकूल रह सकता है आज इनके संबंध मधुर और सहयोग पूर्ण रहेंगे.

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - क्रीम

कोई भी विशेष कार्य करते समय या डील करते समय बहुत ही सावधानी रखें इससे निश्चित ही आप कामयाब होंगे. रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ विवाद चल रहा है तो मध्यस्थता से निपट जाएगा.किसी करीबी रिश्तेदार के वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति बन सकती है. आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. तनाव ना लें. जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा.

लव राशिफल - शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा. जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उन्हें आज अपने प्रिय के नखरे उठाने पड़ेंगे.

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- नीला

परिवार और फाइनेंस से जुड़े जरूरी फैसले लेने से सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे. दोस्त के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी. संबंधों में मिठास आएगी. किसी अनजान इंसान पर भरोसा करने से मुसीबत बढ़ सकती है. ज्यादा सोच-विचार में भी समय ना बीताएं.

लव राशिफल - गृहस्थ जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा. जो लोग प्रेम जीवन में हैं उन्हें अपने प्रिय को अपने दिल का हाल सुनाने के लिए किसी खूबसूरत जगह पर जाना चाहिए.

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - लाल

ज्यादा व्यस्तता के कारण घर पर समय नहीं बीता पाएंगे. अपने बहुत से महत्वपूर्ण काम निपटाने में सफल होंगे. कोई भूमि संबंधी फायदे के भी योग हैं. परिवारजनों के साथ मनोरंजन संबंधी कोई प्रोग्राम बनेगा.किसी भी प्रकार का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें. माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.

लव राशिफल - जीवनसाथी परिवार के कामों में बिजी रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अपने प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफलता मिलेगी और दिन बन जाएगा.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- हरा

आप जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने काम करेंगे और सफल रहेंगे. पढ़ाई कर रहे लोग अपने लक्ष्य पाने की पूरी कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे.निजी कामों के साथ रिश्तों को संभालना जरूरी है. संतान की परेशानी में मदद करना और मनोबल बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है. सरकारी नौकरी करने वालों को मन मुताबिक फील्ड मिलने से मानसिक शांति और राहत मिलेगी.

लव राशिफल - गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा. एक दूसरे को समझेंगे. समझदारी बढ़ेगी और नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा.

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- बादामी

कोर्ट केस संबंधी मामलों में भी रुकावटें आ सकती हैं. इस तरह के काम स्थगित रखें तो बेहतर है.कारोबार संबंधी चुनौतियां सामने आएंगी. अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर लापरवाही न करें. नौकरी में अधिकारी आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे सकते हैं. पदोन्नति भी मिल सकती है.फिजूलखर्ची से बचें. घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना जरूरी है.

लव राशिफल - गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी प्यारी बातों से आपका दिल लगाकर रखेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिनमान अच्छा रहेगा. अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग -ऑरेंज

पंचांग मई 1, 2025, गुरुवार

बैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2082,चतुर्थी तिथि 11:23 AM तक उपरांत पंचमी | नक्षत्र म्रृगशीर्षा 02:20 PM तक उपरांत आद्रा | अतिगण्ड योग 08:34 AM तक, उसके बाद सुकर्मा योग 05:38 AM तक, उसके बाद धृति योग | करण विष्टि 11:24 AM तक, बाद बव 10:14 PM तक, बाद बालव |

मई 01 गुरुवार को राहुकाल 01:56 PM से 03:35 PM तक है | चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा |