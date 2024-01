Makar Sankranti 2024 date : मकर संक्रांति क्यों है इतनी खास, यहां जानिए इस पर्व से जुड़ी 4 रोचक बातें

ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही गंगा जी भगीरथ से निकलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थीं.

Makar Sankranti 2024 : मकर संक्रांति का पर्व हिन्दू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है. यह पर्व सूर्य देव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है. वैसे तो साल में 12 संक्रांति (how many sankranti in a year) होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का खास महत्व (significance of makar sankranti) होता है. इसी दिन से ग्रहों के देवता सूर्य (King of planet) दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं. इसके अलावा इस महत्वपूर्ण पर्व से जुड़ी 4 रोचक बाते हैं, जिसके बारे में आपको आगे आर्टिकल में बताने वाले हैं.

मकर संक्रांति 2024 में कब है - when is makar sankranti in 2024