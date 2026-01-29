Magh Purnima 2026: माघी पूर्णिमा का महाउपाय, जिसे करने से मिलता है पूरे माघ मास का पुण्यफल 

Magh Purnima Ke Upay: हिंदू धर्म में प्रत्येक मास में पूर्णिमा ति​थि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. शुक्लपक्ष की पंद्रहवी तिथि पर चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं को लिए होता है. इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु के साथ चंद्र देवता की विशेष पूजा का विधान है. साल भर में पड़ने वाली कुल 12 पूर्णिमा में माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ कल्पवास इसी माघ पूर्णिमा पर पूरा होता है. सनातन परंपरा में माघी पूर्णिमा का आखिर क्या महत्व है और इस दिन किस उपाय को करने पर पूरी होती है मनोकामना, आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

माघ पूर्णिमा का महाउपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप माघ मास में पुण्यदायिनी मां गंगा, मां यमुना और सरस्वती के संगम तट पर जाकर स्नान न कर पाए हों तो आप इसकी आखिरी तिथि यानि माघी पूर्णिमा पर संगम में आस्था और विश्वास के साथ तीन डुबकी लगाकर पूरे माघ मास का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं.

माघ पूर्णिमा का पुण्यफल पाने के साधक को इस दिन विधि-विधान से व्रत रखते हुए शुभ मुहूर्त में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए. भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी कथा को कहें या फिर सुनें. इसके बाद हवन एवं आरती करके अपनी कामना श्रीहरि के सामने मन में कहें. मान्यता है कि भगवान सत्य नारायण की पूजा से मिलने वाला पुण्यफल साधक के सुख-सौभाग्य में वृद्धि करता है.

यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए माघ पूर्णिमा वाले दिन तुलसी जी की विशेष पूजा करें. माघ पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद उसमें लाल रंग का कलावा बांधे और शुद्ध देशी घी का दीया जलाकर उसकी परिक्रमा करें. हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के इस उपाय को करने से व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं और उसे सुख-समृद्धि प्राप्त होती है.

हिंदू धर्म में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर कष्टों का कारण बन रहा है तो आपको इस दिन चंद्र देवता की रात्रि में विशेष पूजा करनी चाहिए. चंद्र देवता का आशीर्वाद पाने के लिए रात्रि में तन और मन से पवित्र होने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें और उसके बाद चंद्रोदय के समय दर्शन और पूजन करें. माघ पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को दूध और जल से अर्घ्य दें और उनके मंत्र 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः' का अधिक से अधिक जप करें.

माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ दान का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मान्यता है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर किसी मंदिर के पुजारी को तिल, गरम कपड़े, गुड़, घी, फल, अनाज, धन आदि का दान करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है. माघ पूर्णिमा पर दान करने से साधक के धन-धान्य और सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है.

