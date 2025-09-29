विज्ञापन
Navratri 2025 Maa Saraswati Ki Aarti in Hindi: मां सरस्वती की आरती, जिसे गाये बगैर नहीं मिलता बुद्धि की देवी का आशीर्वाद

​Maa Saraswati Ki Aarti Hindi Lyrics: हंसवाहिनी मां सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि का पावन पर्व बेहद शुभ और फलदायी माना गया है. यदि आप भी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का आशीर्वाद पाने के लिए चाहते हैं मां सरस्वती की साधना कर रहे हैं तो आपको उनकी पूजा को पूर्ण बनाने वाली आरती का गान करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए.

मां सरस्वती की आरती (Shardiya Navratri 2025 Maa Saraswati Aarti)

Maa Saraswati Ki Aarti Hindi Navaratri 2025: सनातन परंपरा में मां हंसवाहिनी मां सरस्वती को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कला, संगीत और विद्या की देवी माना गया है. नवरात्रि में मां लक्ष्मी और काली के साथ मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है. नवरात्रि में पूजी जाने वाली त्रिदेवी में से एक मां सरस्वती को वेदमाता, शारदा, वागीश्वरी आदि नाम से पूजा जाता है. साधक उन्हे वाणी की देवी भी कहते हैं. मान्यता है कि मां सरस्वती की कृपा से शिक्षा, करियर आदि में आ रही बाधा दूर होती है और व्यक्ति पूरे मनोयोग और विवेक के साथ अपने कार्य को करता है.

हिंदू मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति पर मां सरस्वती की कृपा होती है उसकी वाणी में ओज होता है. यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर बतौर छात्र किसी परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपके लिए विद्या की देवी मां सरस्वती साधना विशेष फलदायी रहने वाली है. यदि आप इस नवरात्रि मां सरस्वती की विशेष साधना कर रहे हैं तो उसका पूर्ण फल पाने के लिए पूजा के अंत में उनकी आरती करना बिल्कुल न भूलें. आइए मां सरस्वती की पावन आरती का गान करते हैं.

मां सरस्वती की आरती | Maa Saraswati Ki Aarti

ॐ जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता.

सद्‍गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता.

ॐ जय सरस्वती माता...

चंद्रवदनि पद्मासिनी, ध्रुति मंगलकारी.

सोहें शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी .

ॐ जय सरस्वती माता...

बाएं कर में वीणा, दाएं कर में माला.

शीश मुकुट मणी सोहें, गल मोतियन माला .

ॐ जय सरस्वती माता...

देवी शरण जो आएं, उनका उद्धार किया.

पैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया .

ॐ जय सरस्वती माता...

विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो.

मोह, अज्ञान, तिमिर का जग से नाश करो .

ॐ जय सरस्वती माता...

धूप, दीप, फल, मेवा मां स्वीकार करो.

ज्ञानचक्षु दे माता, जग निस्तार करो .

ॐ जय सरस्वती माता...

मां सरस्वती की आरती जो कोई जन गावें.

हितकारी, सुखकारी, ज्ञान भक्ती पावें .

ॐ जय सरस्वती माता...

जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता.

सद्‍गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता.

ॐ जय सरस्वती माता...

ॐ जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता.

सद्‍गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता.

ॐ जय सरस्वती माता...

