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Libra Aaj Ka Rashifal: खर्च बढ़ने की संभावना, बचत की सीमा पहले तय करें

Libra Horoscope Today 25 September 2026, Tula Rashifal: धन के मामले में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. किसी कठिन विषय को समझने के लिए नई तकनीक या अलग स्रोत अपनाने से फायदा मिल सकता है.

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Libra Aaj Ka Rashifal: खर्च बढ़ने की संभावना, बचत की सीमा पहले तय करें
Libra Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 | Tula Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 25 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज दिमाग किसी समस्या को नए तरीके से हल करने की कोशिश करेगा और सामान्य कामों में भी रचनात्मकता दिखाई दे सकती है. कोई पुराना विचार दोबारा सामने आकर इस बार ज्यादा व्यावहारिक लग सकता है. हालांकि उत्साह में निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना जरूरी होगा. 

शिक्षा और सीखने से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है. किसी कठिन विषय को समझने के लिए नई तकनीक या अलग स्रोत अपनाने से फायदा मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है, इसलिए लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को आज केवल पढ़ने के बजाय अपनी कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए.

व्यापार में रचनात्मक सोच लाभ दे सकती है. प्रचार, प्रस्तुति, डिजाइन, लेखन या ग्राहकों तक पहुंचने के नए तरीके पर काम किया जा सकता है. फिर भी केवल आकर्षक विचार देखकर पैसा लगाने से बचें. किसी नई योजना का छोटा परीक्षण करने के बाद ही उसे बड़े स्तर पर लागू करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा. 

नौकरी में आपकी कोई सलाह वरिष्ठों का ध्यान खींच सकती है. लेकिन अपनी बात को अंतिम समाधान के रूप में पेश करने की बजाय विकल्प के रूप में रखना बेहतर होगा. किसी सहकर्मी के सुझाव को तुरंत खारिज करने से संबंध प्रभावित हो सकते हैं. सहयोग से मिलने वाला परिणाम अकेले प्रयास से बेहतर रह सकता है. 

धन के मामले में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. शेयर, सट्टा या किसी तेज लाभ वाली योजना में उत्साह के कारण कदम न बढ़ाएं. मनोरंजन या पसंद की वस्तुओं पर खर्च भी अपेक्षा से अधिक हो सकता है. आज बचत की सीमा पहले तय करना उपयोगी रहेगा.

प्रेम और निजी संबंधों में सामने वाले से बहुत अधिक उम्मीद रखना निराशा दे सकता है. 

उपाय: किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उपयोग आने वाली घड़ी, ज्योमेट्री बॉक्स या अन्य आवश्यक सामग्री भेंट करें.
शुभ रंग: गुलाबी

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