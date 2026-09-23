Libra Aaj Ka Rashifal: घरेलू जरूरतों पर खर्च का बन सकता है दबाव, गैर-जरूरी खरीदारी टालें

Libra Horoscope Today 23 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज आपका ध्यान बाहरी उपलब्धियों से अधिक उस आधार को मजबूत करने पर जा सकता है जिस पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है. घर, निजी सुविधा, संपत्ति और मानसिक सुकून से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं. किसी पुराने घरेलू काम को पूरा करने का विचार बनेगा, जिसे काफी समय से टाला जा रहा था. घर के वातावरण में बदलाव की इच्छा हो सकती है. फर्नीचर की जगह बदलने, सफाई कराने या किसी जरूरी वस्तु की खरीदारी पर विचार संभव है. हालांकि सजावट के नाम पर बजट से अधिक खर्च करना उचित नहीं रहेगा.

कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन या घरेलू उपकरण खरीदना हो तो कीमत के साथ उसकी वारंटी और गुणवत्ता भी जांचें. केवल आकर्षक ऑफर देखकर फैसला न लें. संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता रखें.

कार्यस्थल पर मन पूरी तरह नहीं लगने से आपका काम प्रभावित हो सकता है. घर की कोई चिंता बार-बार ध्यान भटका सकती है. ऐसी स्थिति में एक साथ कई काम करने के बजाय एक निश्चित समय में एक ही जिम्मेदारी पूरी करें. काम और निजी जीवन की सीमाएं बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की अपेक्षा या राय आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. हर सुझाव को आदेश मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे बिना सुने खारिज करना भी उचित नहीं होगा. भावनात्मक स्थिति में कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय लेने से बचें. मानसिक शांति के लिए संगीत, ध्यान, पौधों की देखभाल या घर के किसी शांत कोने में कुछ समय बिताने से मन स्थिर हो सकता है.

उपाय: शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ सोम सोमाय नमः का 21 बार जाप करें.

शुभ रंग: क्रीम.

