Leo Aaj Ka Rashifal: पुराना फैसला फिर बदल सकता है दिशा, सलाह को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

Leo Horoscope Today 29 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज किसी ऐसे विषय पर दोबारा विचार हो सकता है जिसे आप पहले ही तय मान चुके थे. परिस्थितियां आपको अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित करेंगी. पुराने अनुभव आज किसी नई परिस्थिति को समझने में उपयोगी साबित हो सकते हैं.

कामकाज में किसी वरिष्ठ व्यक्ति, मार्गदर्शक या अनुभवी सहयोगी से मिली सलाह महत्वपूर्ण रह सकती है. यदि नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी लेने या किसी संस्थान से जुड़ने का विचार है तो केवल आकर्षक प्रस्ताव देखकर निर्णय न लें. नियम, भविष्य की संभावनाएं और आपकी वास्तविक भूमिका को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा.

अधिकारियों के साथ बातचीत में आत्मविश्वास रखें, लेकिन अपनी बात को अंतिम सत्य साबित करने की जिद न करें. सुविधा और दिखावे के बीच अंतर समझकर पैसा खर्च करें. भविष्य के लिए बचाई गई राशि को छोटी अवधि के लाभ के लालच में न लगाएं.

विद्यार्थियों के लिए किसी कठिन विषय को नए तरीके से समझने का अवसर मिलेगा. यदि पढ़ाई में मन भटक रहा है तो लंबे समय तक बैठने के बजाय छोटे अध्ययन सत्र बनाकर काम करना अधिक प्रभावी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अपनी कमजोरियों की सूची बनाकर उन पर काम करना चाहिए.

आज अति-आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है. हर सलाह को चुनौती देने के बजाय उपयोगी बात स्वीकार करें. पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत में पुराने मतभेद उभरें तो उन्हें बहस का रूप न दें.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में गेहूं का आटा दान करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले रंग का वस्त्र दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला

