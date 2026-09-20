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Leo Aaj Ka Rashifal: पुराना रुका काम आगे बढ़ने के संकेत, थोड़ी कोशिश से बनेगी बात

Leo Horoscope Today 20 September 2026, Singh Rashifal: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा को सामने आने का अवसर मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों और मानसिक थकान पर ध्यान दें.

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Leo Aaj Ka Rashifal: पुराना रुका काम आगे बढ़ने के संकेत, थोड़ी कोशिश से बनेगी बात
Leo Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 20 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज सिंह राशि से चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे. आज मन अपनी रचनात्मक क्षमता और निजी पसंद-नापसंद को लेकर अधिक सजग रहेगा. कोई नया विचार अचानक आकर्षित कर सकता है और उसे तुरंत शुरू करने की इच्छा भी होगी. इस ऊर्जा का सही उपयोग तभी होगा जब उत्साह के साथ व्यावहारिक योजना भी बनाई जाए. 

कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा को सामने आने का अवसर मिल सकता है. प्रस्तुति, लेखन, डिजाइन, प्रबंधन या ऐसा कोई काम जिसमें मौलिक सोच चाहिए, उसमें आप दूसरों से अलग नजर आ सकते हैं. फिर भी प्रशंसा पाने की जल्दी में अधूरा काम प्रस्तुत न करें. 

कारोबार में प्रचार या नई रणनीति पर विचार हो सकता है, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया जाने बिना बड़ा खर्च करना उचित नहीं रहेगा. धन के मामले में आज जोखिम लेने का आकर्षण बढ़ सकता है. खासकर तेज लाभ के दावे करने वाली योजनाओं से दूरी रखें. 

मनोरंजन, शौक या किसी प्रिय वस्तु पर खर्च करने की इच्छा होगी, मगर बजट बिगाड़कर खरीदारी करने से बाद में असुविधा हो सकती है. निवेश में भावनाओं के बजाय तथ्यों को महत्व दें. 

प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा. आप सामने वाले से अधिक ध्यान और प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर सकते हैं. यदि अपेक्षा पूरी न हो तो तुरंत नाराज होने के बजाय स्थिति समझें. 

विवाहित लोगों के लिए बच्चों या भविष्य की योजना से जुड़ी बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है. संतान के मामले में अपनी इच्छा थोपने के बजाय उसकी क्षमता और रुचि को भी स्थान दें. मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में समय अधिक जा सकता है. इससे जरूरी कार्य पीछे छूट सकते हैं. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों और मानसिक थकान पर ध्यान दें, विशेषकर यदि लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है.

उपाय: प्रातः सूर्यदेव को जल चढ़ाकर ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: सुनहरा और लाल

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