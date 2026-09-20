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Gemini Aaj Ka Rashifal: आर्थिक राहत मिलने की संभावना, अटका काम बढ़ सकता है आगे

Gemini Horoscope Today 20 September 2026, Mithun Rashifal: व्यावसायिक क्षेत्र में साझेदारी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा. आज संवाद के माध्यम से कठिन विषय समझने की क्षमता बेहतर रह सकती है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal: आर्थिक राहत मिलने की संभावना, अटका काम बढ़ सकता है आगे
Gemini Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 20 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज मिथुन राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे. आज का दिन अकेले आगे बढ़ने के बजाय सही लोगों के साथ तालमेल बनाकर काम करने की मांग करेगा. किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है. सामने वाले की बात सुनना जरूरी रहेगा, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलना उचित नहीं होगा. 

व्यावसायिक क्षेत्र में साझेदारी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा. किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है या किसी सहयोगी के साथ नई योजना पर चर्चा आगे बढ़ सकती है. व्यापार में मौखिक भरोसे के आधार पर जिम्मेदारी बांटने के बजाय काम की सीमा और भुगतान की शर्तें पहले तय कर लें. प्रतिस्पर्धी व्यक्ति की गतिविधियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से आपकी अपनी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. 

नौकरी करने वालों के लिए टीम के भीतर अपनी भूमिका स्पष्ट रखना उपयोगी रहेगा. किसी सहकर्मी का अधूरा काम आपके हिस्से में आ सकता है. यदि ऐसा हो तो बिना शिकायत किए पहले स्थिति समझें, लेकिन बार-बार दूसरों का काम अपने ऊपर लेना भी सही नहीं है. वरिष्ठ अधिकारी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो तो भावनात्मक भाषा के बजाय तथ्य और परिणाम सामने रखें. 

धन के मामले में किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत आपके खर्च का कारण बन सकती है. मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर वचन देने से बचें. संयुक्त निवेश या साझे खर्च में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए. आज आकर्षक प्रस्तावों की तुलना करने के लिए समय निकालना जल्दबाजी से बेहतर रहेगा. 

दांपत्य जीवन में किसी मुद्दे पर दोनों की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं. बात को लंबा खींचने के बजाय समाधान पर ध्यान दें. यदि किसी करीबी से नाराजगी है तो संकेतों में बात करने के बजाय सीधे और शांत तरीके से अपनी परेशानी बताना अधिक प्रभावी होगा. 

अविवाहित लोगों के लिए परिचय का कोई नया माध्यम खुल सकता है, लेकिन भावनात्मक निर्णय में समय लेना बेहतर रहेगा. आज संवाद के माध्यम से कठिन विषय समझने की क्षमता बेहतर रह सकती है. किसी कार्यक्रम में देर होने से अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. मानसिक रूप से भी दिनभर लोगों के बीच रहने के बाद कुछ समय अकेले बिताना उपयोगी रहेगा.

उपाय: सुबह गणेश जी को पांच दूर्वा अर्पित करके ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: पिस्ता हरा और सफेद

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