तुलसी की परिक्रमा करते समय करें इस मंत्र का जाप, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, मिलेगा आशीर्वाद

Tulsi Plant Pooja: हिंदू धर्म में हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी में ईश्वर का निवास माना गया है. पेड़ पौधों की बात करें तो तुलसी (know Tulsi Puja Niyam) के पौधे को भगवान तुल्य मानकर उसकी पूजा की जाती है. आंगन में लगा तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है और सुबह शाम इसकी पूजा की जाती है. मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी (Maa Laxmi Pujan) वास करती हैं, इसलिए तुलसी के पौधे की पूजा करने पर घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है. जिस घर में तुलसी (Right Way Of Tulsi Puja) के पौधे के नीचे रोज दीपक जलाया जाता है, वहां परिवार में हर सदस्य तरक्की करता है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है.

तुलसी की परिक्रमा करते वक्त करें इस मंत्र का जाप, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी (Do these Mantra during Tulsi Puja)

शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की परिक्रमा करते वक्त तुलसी मां के मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं. तुलसी को जल देते समय बोला जाने वाला मंत्र इस प्रकार है - महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वं नमोस्तुते.

सुबह के समय तुलसी के पौधे को जल देते समय इस मंत्र का जाप करने पर मां तुलसी प्रसन्न होती हैं और जातक की मनोकामना पूरी करती हैं. ये मंत्र इस प्रकार है - ॐ सुप्रभाय नमः.

चूंकि तुलसी मां की पूजा से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए. ये मंत्र इस प्रकार है - मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी, नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते.

इन मंत्रों के 21, 51 या 108 बार जप करने पर न केवल मनचाही मुराद पूरी होती है बल्कि घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है.

अगर आप तुलसी का पत्ता तोड़ रहे हैं तो पत्ते को तोड़ते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए. ये मंत्र इस प्रकार है - 'ॐ सुभद्राय नमः. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जातक की हर इच्छा पूरी होती है.

तुलसी के पौधे की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए (How much parikrama of Tulsi is Good)

शास्त्रों में कहा गया है कि जो जातक पूजा करते समय तुलसी के पौधे की परिक्रमा करता है, उसके जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है. कई लोग परिक्रमा को लेकर असमंजस में रहते हैं कि कितनी बार परिक्रमा करना सही है. शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे की नियमित तौर पर 3, 7 या 108 परिक्रमा करनी चाहिए.

तुलसी के पास कब जलाएं दीपक (Deepak at Tulsi Plant)

शास्त्रों में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना काफी शुभ कहा गया है. मान्यता है कि सुबह के समय तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए और शाम की पूजा के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए. शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. इसके साथ साथ तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

