Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का महाउपाय, जिसे करते ही प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु, मिलेगा मनचाहा वरदान

Jaya Ekadashi Worship remedies: हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि अत्यंत ही पुण्यदायी मानी गई है. इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह माघ मास के शुक्लपक्ष में पड़ती है और जया एकदशी कहलाती है. जया एकादशी व्रत के दिन आखिर किस पूजा से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु और क्या है इसका महाउपाय, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Jaya Ekadashi Vrat Worship Tips: जया एकादशी व्रत की पूजा का उपाय
Jaya Ekadashi vrat ke upay: सनातन परंपरा में जया एकादशी का व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशी में से एक जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाता है. जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है और उसके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं. धर्म शास्त्र के अनुसार जिस जया एकादशी व्रत को विधि-विधान से करने पर सैकड़ों यज्ञ और हवन का पुण्यफल प्राप्त होता है, वह इस साल 29 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. आइए जया एकादशी व्रत की पूजा का पुण्यफल दिलाने वाले सरल एवं प्रभावी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

जया एकादशी के उपाय | Jaya Ekadashi Vrat Remedies

  • जया एकादशी व्रत वाले दिन पुण्यदायिनी मां गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र जलतीर्थ पर जाकर स्नान और दान करें. 
  • जया एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की कृपा और सुख-सौभाग्य को पाने के लिए श्री हरि की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करें. 
  • जया एकादशी व्रत का पुण्यफल पाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एकसाथ पूजा करते हुए उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाबजल डालकर तिलक अर्पित करें. 
  • जया एकादशी व्रत वाले दिन तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीया जलाकर पूजा करें तथा भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें. ध्यान रहे कि तुलसी दल को एक दिन पूर्व ही तोड़कर अपने पास रख लें. 
  • जया एकादशी व्रत वाले दिन जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु की पूजा में उनके 108 नाम या फिर श्री विष्णु सहस्त्रनाम या फिर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें. 
  • जया एकादशी व्रत वाले दिन भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा में गाय के घी से बना दीपक जलाएं और उनकी महिमा का गुणगान करने वाली आरती को श्रद्धा और विश्वास के साथ गान करें. 

  • जया एकादशी व्रत वाले दिन न सिर्फ जलतीर्थ पर स्नान बल्कि दान का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में इस दिन किसी मंदिर में जाकर पूजा की सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, अन्न और धन आदि का दान करें. साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. ध्यान रहे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न और जल नहीं ग्रहण करना चाहिए. 
  • जया एकादशी व्रत वाले दिन साधक को पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा में पीला चंदन, पीले फल, पीला वस्त्र, पीले रंग की मिठाई अर्पित करना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

