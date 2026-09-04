देशभर में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा से दिल्ली तक सजे मंदिर, देखिए खास तस्वीरें

देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिल्ली, मथुरा, कोलकाता समेत अलग-अलग शहरों में मंदिरों को सजाया गया है. लोग मंदिर पहुंच रहे हैं. इसके अलावा कई जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं. बच्चों को कृष्ण स्वरूप में तैयार किया जा रहा है. मथुरा में जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान को ‘समुद्र मंथन' की थीम पर सजाया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना की जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के एक मंदिर में दर्शन किए. देखिए देशभर में कैसे मन रही है जन्माष्टमी.