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दिल्ली में पहली बार निकलेगी तीन भव्य रथों वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, 16 जुलाई से शुरू होगा महोत्सव

Jagannath Rath Yatra New Delhi : दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 16 जुलाई से 12 दिवसीय महोत्सव शुरू होगा. इस दौरान पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीन भव्य रथ निकाले जाएंगे.

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दिल्ली में पहली बार निकलेगी तीन भव्य रथों वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, 16 जुलाई से शुरू होगा महोत्सव
दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की नींव 1968 में रखी गई थी.
फाइल फोटो

Jagannath Rath Yatra New Delhi : इस साल दिल्ली-एनसीआर के भक्तों को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने का खास अवसर मिलने जा रहा है. राजधानी में पहली बार तीन भव्य रथों के साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी. इस उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. यह भव्य रथ यात्रा नई दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी. यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे से होगी. इसके बाद 16 जुलाई से 27 जुलाई तक 12 दिनों का धार्मिक महोत्सव मनाया जाएगा.

पहली बार तीन रथों के साथ होगी यात्रा

इस साल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दिल्ली-एनसीआर में पहली बार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए तीन अलग-अलग बड़े रथ तैयार किए जाएंगे. श्रद्धालुओं को इन पवित्र रथों को खींचने का अवसर मिलेगा. मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन करने और रथ खींचने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस आयोजन में शामिल होने के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी. इस धार्मिक कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु फ्री में शामिल हो सकते हैं.  

भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम 

रथ यात्रा के दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा. इस दौरान लाइव भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे. श्रद्धालु धार्मिक संगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे. महोत्सव के दौरान भक्तों के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की जाएगी. 16 से 27 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में कई धार्मिक कार्यक्रम कराए जाएंगे. आयोजकों ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की है. 

दिल्ली का सबसे पुराना जगन्नाथ मंदिर

दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की नींव 1968 में रखी गई थी. ये दिल्ली के पुराने और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है. यह मंदिर भगवान जगन्नाथ की पूजा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ रथ यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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