Holi 2026 : शादी के बाद पहली होली साथ मनाएंगे ये सेलेब्स, एक ने तो 7 दिन पहले की है शादी

Holi 2026 : इस बार की होली सेलेब्स के लिए बेहद खास है, जिन्होंने 2026 में शादी की है. यह शादी के बाद उनकी पहली होली होगी. अब पहली बार पति-पत्नी के तौर पर रंगों का त्योहार एक साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

Holi 2026 : इस बार की होली सेलेब्स के लिए बेहद खास है, जिन्होंने 2026 में शादी की है. यह शादी के बाद उनकी पहली होली होगी. अब पहली बार पति-पत्नी के तौर पर रंगों का त्योहार एक साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं.  हाल ही में विजय- रश्मिका ने शादी की हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना से लेकर सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू और नूपुर सनन और स्टेबिन बेन तक कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनकी यह पहली होली होगी. हम बता रहे हैं उन बॉलीवुड जोड़ियों के बारे में जिन्होंने इस साल शादी की है. 

 विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में शादी की.  दोनों पहली बार तेलुगु सिनेमा में साथ काम करते हुए मिले, जहां उनकी शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की काफी पसंद किया गया. असल जिंदगी में भी दोनों जल्द ही डेट करने लगे. सालों तक डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली. कपल के तौर पर उनकी पहली होली बेहद  खुशनुमा होने की उम्मीद है. 

सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू

समांथा रूथ प्रभु ने 1 दिसंबर, 2025 को फिल्ममेकर राज निदिमोरू से एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए. कहा जाता है कि उनका रिश्ता प्रोफेशनल कोलेबोरेशन के दौरान डेवलप हुआ, जो धीरे-धीरे दोस्ती से सपोर्टिव पार्टनरशिप में बदल गया. समांथा अचानक शादी कर के फैंस को चौका दिया. होली 2026 शादी के बाद उनकी पहली होली होगी. 

 नूपुर सनन और स्टेबिन बेन

नूपुर सनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने 10 जनवरी, 2026 को शादी की. इसके बाद 11 जनवरी, 2026 को पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से उनकी शादी हुई. यह कपल कई सालों से डेटिंग कर रहा था.  शादी के बाद उनकी पहली होली ज़िंदादिली और रंगों से भरी होगी. 

अखिल अक्किनेनी और जैनब रावजी

अखिल अक्किनेनी ने 6 जून, 2025 को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में हुए एक पारंपरिक समारोह में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ज़ैनब रावजी से शादी की. 26 नवंबर, 2024 को उनकी सगाई के बाद यह शादी हुई, और इसमें जाने-माने अक्किनेनी खानदान के करीबी परिवार के सदस्य शामिल हुए. खबर है कि उनका रिश्ता एक पक्की पार्टनरशिप में बदलने से पहले शेयर्ड सोशल सर्कल के ज़रिए बढ़ा. होली 2026 पति-पत्नी के तौर पर उनका पहला बड़ा त्योहार होगा, जो परिवार की परंपराओं और नई शादीशुदा ज़िंदगी के प्यार को एक साथ लाएगा.

प्रकृति कक्कड़ और विनय आनंद

सिंगर प्रकृति कक्कड़ ने 23 जनवरी, 2026 को जयपुर के पास फोर्ट बरवारा में एक शानदार शादी में एंटरप्रेन्योर विनय आनंद से शादी की.  खबर है कि शादी से पहले उनका रिश्ता शेयर्ड इंटरेस्ट और इंडस्ट्री कनेक्शन के ज़रिए बढ़ा. नए शादीशुदा जोड़े के तौर पर उनकी पहली होली ज़बरदस्त और म्यूज़िकल होने की उम्मीद है.
 

