Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक प्रमुख और कठिन व्रत माना जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है. इस साल हरतालिका तीज सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य के व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने की कामना से व्रत रखती हैं. हरतालिका तीज का कठिन व्रत माना जाता है और कई महिलाएं इसे निर्जला यानी बिना अन्न और पानी के रखती हैं और कुछ फलाहार रखती हैं, जिसमें फल, दूध जैसी चीजें ली जाती हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं?

हरतालिका तीज व्रत में क्या खाएं?

अगर कोई महिला फलाहार वाला व्रत रखती है, तो फल, दूध और व्रत में खाए जाने वाले सात्विक भोजन का सेवन किया जा सकता है. फलाहार में केला, सेब, पपीता, अनार जैसे फल खा सकते हैं. इसके अलावा दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन किया जा सकता है.

हरतालिका तीज व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए?

अगर, आप निर्जला हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं, तो व्रत के दौरान खाना यानी अन्न और पानी दोनों का सेवन नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा जो महिलाएं फलाहार वाला व्रत रख रही हैं तो उन्हें अनाज और सामान्य भोजन से परहेज करना चाहिए. हरतालिका तीज का व्रत अन्य व्रतों से थोड़ा अलग होता है. ऐसे में किसी दूसरे व्रत के नियमों से मिलाकर इसे नहीं देखना चाहिए.

हरतालिका तीज व्रत पारण

हरतालिका तीज व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि 15 सितंबर की सुबह स्नान और भगवान शिव-माता पार्वती की पुनः पूजा के बाद किया जाएगा. पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें. पूजा स्थल व मंदिर में गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध करें. भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें. उन्हें सात्विक चीजों और भोग का प्रसाद अर्पित करें. इसके पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेकर सात्विक भोजन या फल ग्रहण करके अपने निर्जला व्रत का पारण करें.

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.