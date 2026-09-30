Karila Dham Bhajan: वनदेवी मां जानकी की महिमा सुन भावुक हो जाएंगे भक्त, करीलाधाम का जरूर सुनें ये बुंदेली भजन

बुंदेलखंड की धार्मिक परंपराओं में करीलाधाम का विशेष स्थान माना जाता है. यहां मां जानकी यानी सीता माता को वनदेवी के रूप में पूजा जाता है. रामदीन कुशवाहा की आवाज में प्रस्तुत भजन 'वनदेवी मां जानकी शोभा करीला धाम' इसी धार्मिक आस्था और करीलाधाम की महिमा को गीत के रूप में सामने लाता है. भजन में मां जानकी की स्तुति के साथ भगवान राम, लव-कुश और हनुमान जी का भी स्मरण किया गया है. भजन की शुरुआत मां जानकी को वनदेवी कहकर उनकी महिमा का गुणगान करने से होती है. गीत में मां सीता को करीलाधाम में विराजमान बताया गया है और भक्त उनसे आशीर्वाद की कामना करता है. बार-बार मां जानकी की जय-जयकार के जरिए श्रद्धा और भक्ति का भाव व्यक्त किया गया है.

लव-कुश और वाल्मीकि का भी जिक्र

जानकारी के अनुसार, भजन में महर्षि वाल्मीकि और उनके आश्रम का भी उल्लेख मिलता है. भजन में वाल्मीकि के आंगन में लव और कुश की उपस्थिति मां जानकी की कथा से जुड़ी उस धार्मिक परंपरा की याद दिलाती है, जिसमें सीता के वनवास और उनके पुत्रों के पालन-पोषण का प्रसंग आता है. यही वजह है कि भजन में मां जानकी के साथ लव-कुश का भी स्मरण किया गयाा है.

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भजन में मिलेगी हनुमान जी और राम दरबार की झलक

इसके अलावा, इस भजन में हनुमान जी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा राम दरबार की महिमा और भगवान के नाम का गुणगान करने की बाात कही गई है. गीत में भक्ति, सेवा और मां जानकी के प्रति समर्पण को प्रमुखता दी गई है.

भक्तों की मनोकामना पूरी होने की आस्था

इसके अलावा, भजन के अंतिम हिस्से में भक्त मां जानकी से अपने कष्ट दूर करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता है. इसमें कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है उसके हाथ खााली नहीं रहते. यह पंक्तियां भक्तों की उस आस्था को दर्शाती हैं, जिसमें मां जानकी से सुख-शांति और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की जाती है. कुल मिलाकर, 'वनदेवी मां जानकी शोभा करीला धाम' बुंदेली भक्ति परंपरा और मां जानकी के प्रति श्रद्धा को गीत के जरिए सामने लाने वाला भजन है. इसमें करीलाधाम की धार्मिक पहचान, सीता माता की महिमा और रामायण से जुड़े प्रसंगों का भावपूर्ण स्मरण कियाा गया है.

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