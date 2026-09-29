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Gemini Aaj Ka Rashifal: नए अवसरों के बीच संभलकर चुनें रास्ता, आर्थिक जोखिम से बचें

Gemini Horoscope Today 29 September 2026, Mithun Rashifal: आय के नए स्रोत पर विचार करेंगे, लेकिन एक साथ कई योजनाओं में पैसा लगाने से बचना चाहिए. नौकरी करने वालों को टीम के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal: नए अवसरों के बीच संभलकर चुनें रास्ता, आर्थिक जोखिम से बचें
Gemini Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 29 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में होने से संपर्कों का लाभ मिल सकता है और लंबे समय से जिस परिणाम की प्रतीक्षा थी, उसमें कुछ प्रगति दिखाई दे सकती है. हालांकि हर आश्वासन को निश्चित उपलब्धि मान लेना ठीक नहीं होगा. 

कामकाज में किसी पुराने परिचित के माध्यम से नया अवसर सामने आ सकता है. आपकी बातचीत की शैली लोगों को प्रभावित करेगी, इसलिए मीटिंग, बातचीत या प्रस्ताव रखने के लिए दिन उपयोगी है. 

नौकरी करने वालों को टीम के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. लेकिन अपनी योजना समय से पहले सबके सामने रखने से बचें. कार्यस्थल की राजनीति में अनावश्यक रूप से पक्ष लेने की बजाय तथ्यों पर टिके रहना बेहतर रहेगा. 

व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने या पुराने संपर्कों को दोबारा सक्रिय करने का मौका मिल सकता है. विशेष रूप से ऑनलाइन, नेटवर्किंग या कमीशन से जुड़े काम में गतिविधियां तेज हो सकती हैं. सामाजिक कार्यों में भी भाग लेंगे. एनजीओ से जुड़े लोगों की कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है. फिर भी केवल मौखिक वादे पर व्यापारिक सौदा तय न करें. भुगतान की तारीख, सामान की गुणवत्ता और शर्तों को लिखित रूप में रखना आपके हित में रहेगा. 

आय के नए स्रोत पर विचार करेंगे, लेकिन एक साथ कई योजनाओं में पैसा लगाने से बचना चाहिए. लाभ देखकर जोखिम बढ़ाने की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है. मित्रों के साथ आर्थिक लेन-देन में भी स्पष्टता रखें.

उपाय: किसी कन्या को हरी मूंग से बनी मिठाई खिलाएं. घर में तुलसी के पौधे के पास शाम को कपूर की धूनी दें.
शुभ रंग: पिस्ता हरा
 

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