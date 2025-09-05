गणेश विसर्जन के इस उपाय से बरसेगा बप्पा का आशीर्वाद, मिलेगा पूजा का पूरा पुण्यफल

Ganesh Visarjan 2025 vidhi aur upay: शुभ और लाभ के देवता माने जाने वाले भगवान गणेश जी की पूजा और 10 दिनी उत्सव मनाने के बाद उनके भक्त उन्हें विधि-विधान से विदाई करने की तैयारी में जुट गये हैं. हालांकि कुछ भक्तगण उन्हें डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन पूजा करने के बाद विदा कर चुके हैं. यदि आप 10 दिनों के बाद बप्पा की विदाई करने जा रहे हैं तो आपको गणेश पूजा का पुण्यफल और बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए गणपति विसर्जन की विधि और उससे जुड़े उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Photo Credit: PTI

गणेश विसर्जन से पहले कैसे करें पूजा

हिंदू मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित करने से पहले बप्पा की पूजा पूरे विधि-विधान से करनी चाहिए. इस दिन गणपति को लाल रंग के पुष्प, सिंदूर, नारियल, मोदक, मोतीचूर के लड्डू और गन्ना आदि विशेष रूप से अर्पित् करना चाहिए. मान्यता है कि गणेश विसर्जन के दिन गणपति की प्रिय भोग को चढ़ाने और उसे प्रसाद स्वरूप बांटने और स्वयं ग्रहण करने पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है.

Photo Credit: PTI

जब करें गणपति विसर्जन

सनातन परंपरा में देवी-देवताओं की पूजा से जुड़ी तमाम तरह के क्रियाओं के लिए मंत्र बताए गये हैं. ऐसे में जिस दिन आप गणपति को विसर्जित करने के लिए ले जाएं, उस दिन उनके नाम का जयकारा लगाएं और जल स्रोत में उन्हें विसर्जित करते समय 'ॐ यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्. इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च." मंत्र अवश्य बोलें. इस मंत्र के जरिए गणपति को 10 दिनों की पूजा को स्वीकार करते हुए दोबारा आने के लिए प्रार्थना की जाती है. यदि आपको मंत्र बोलने में कठिनाई हो तो आप मन में गणपति को अपने यथा स्थान लौट जाने और जल्द ही दोबारा आने की प्रार्थना भी बोल सकते हैं.

Photo Credit: PTI

आदर के साथ करें जल में विसर्जन

10 दिनों के बाद यदि आप बप्पा की मूर्ति का किसी जल तीर्थ या पवित्र जल स्थान पर विसर्जन करने जा रहे हैं तो उसे धीरे-धीरे आदर के साथ विसर्जित करें. उसे दूर से पानी में फेंक कर उनका अपमान बिल्कुल न करें. इसी प्रकार गणपति की मूर्ति को किसी ऐसे जल स्थान पर न विसर्जित करें, जहां उनका किसी भी प्रकार से अनादर होने की आशंका हो.

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां, जिनके कारण झेलना पड़ता है पितरों का क्रोध

कलश और जल का क्या करें

कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें. हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश पूजा का यह पवित्र जल घर की नकारात्मक उर्जा को दूर करके शुभता और सकारात्मकता फैलाएगा. इसी प्रकार गणपति की पूजा में अर्पित किए गये नारयिल को फोड़कर उसे सभी को प्रसाद रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें.

Photo Credit: PTI

दूर्वा, सुपाड़ी और सिक्के का उपाय

हिंदू मान्यता क अनुसार गणेश पूजा में प्रयोग लाई गई दूर्वा और सुपाड़ी को जल में प्रवाहित करते समय थोड़ी सी बचा लेनी चाहिए. इसके बाद पूजा में चढ़े सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखना चाहिए. इसके बाद प्रतिदिन उसे धूप-दीप दिखाकर पूजा करनी चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से पूरे साल शुभ और लाभ बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)