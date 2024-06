गंगा दशहरा पर रुद्राभिषेक करने का है विशेष महत्व, यहां जान लीजिए इसका नियम और शुभ मुहूर्त

Rudra Abhishek significance on Ganga Dussehra : ज्येष्ठ माह में गंगा की पूजा (How to do ganga puja) का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. यही कारण है इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है. इस साल यह पावन पर्व 16 जून यानि रविवार को है. आपको बता दें इस दिन स्नान -दान के अलावा रुद्राभिषेक करने का भी खास महत्व होता है. ऐसे में चलिए जान लेते हैं गंगा दशहरा पर रुद्राभिषेक करने का नियम और मुहूर्त.

गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त - Ganga Dussehra auspicious time

द्रिकपंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को सुबह 2:32 बजे शुरू होगी और 17 जून 2024 को सुबह 4:43 बजे समाप्त होगी.

हस्त नक्षत्र प्रारम्भ: 15 जून 2024, प्रातः 8:14 बजे

हस्त नक्षत्र समाप्त: 16 जून, 2024, सुबह 11:13 बजे

व्यतिपात योग शुरू: 14 जून, 2024, शाम 7:08 बजे

व्यतिपात योग समाप्त: 15 जून, 2024, रात 8:11 बजे