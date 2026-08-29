गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति स्थापना से पहले जरूर करें ये 7 काम, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा माहौल, जानिए नियम और सही पूजा विधि

गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन घर में गणपति की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा की जाती है. मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और उनकी पूजा से घर में सुख-समृद्धि आती है. गणपति स्थापना से पहले घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई के साथ कुछ जरूरी तैयारियां करना शुभ माना जाता है. इससे पूजा की पूरी व्यवस्था पहले से तैयार रहती है और परिवार के लोग बिना किसी परेशानी के पूजा कर पाते हैं. अगर, आप भी घर में गणपति बप्पा की स्थापना करने जा रहे हैं, तो स्थापना से पहले इन 7 कामों को जरूर कर लें.

घर और पूजा की जगह करें साफ

गणपति स्थापना से पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें. खासतौर पर जिस जगह पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है, उसे साफ और व्यवस्थित रखें. पूजा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव भी किया जा सकता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, साफ-सफाई को पूजा की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

पूजा की चौकी या आसन तैयार करें

गणपति बप्पा की स्थापना के लिए लकड़ी की चौकी रखें और उस पर साफ लाल या पीला कपड़ा बिछाएं. प्रतिमा के लिए एक साफ आसन तैयार करें. इसके साथ ही तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चौकी ऐसी जगह हो जहां पूजा आसानी से की जा सके और परिवार के सभी सदस्य बैठ सकें.

पूजा की सामग्री पहले से रखें

गणपति स्थापना से पहले पूजा की सभी जरूरी सामग्री एक जगह रख लें. पूजा सामग्री में रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा, धूप, दीपक, कपूर, कलश, नारियल, पंचामृत और प्रसाद जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इन्हें पूजा की थाली में जरूर रखें.

शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें

गणपति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए. पंचांग के अनुसार, शुभ मुहूर्त देखना महत्वपूर्ण माना जाता है. संभव हो तो स्थापना और पूजा को निर्धारित शुभ समय में ही करें. स्थानीय पंचांग या किसी जानकार पंडित से मुहूर्त की जानकारी ली जा सकती है.

कलश की व्यवस्था करें

पूजा स्थल पर कलश स्थापित करने की तैयारी पहले से कर लें. कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते और नारियल रखा जाता है. इसे पूजा में शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है.

परिवार के साथ पूजा का संकल्प लें

गणपति स्थापना के समय परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा में शामिल हों. भगवान गणेश का ध्यान करके घर की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करें. पूजा के दौरान मन को शांत और सकारात्मक रखना भी जरूरी है.

स्थापना के बाद करें विधिवत पूजा

प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान गणेश का आह्वान करें और विधि-विधान से पूजा करें. उन्हें दूर्वा, फूल और मोदक अर्पित करें. धूप-दीप जलाकर आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटे. धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है.

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