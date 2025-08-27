गणेश चतुर्थी पर भद्रा के साथ बनेगा लक्ष्मी योग? जानें कब करें घर में गणपति की स्थापना?

Ganesh Chaturthi 2025 Puja Shubh Muhurt: हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी की पूजा सभी बाधाओं को दूर करके सुख, संपत्ति और सौभाग्य प्रदान करती है. इस पूजा का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आप इसे गणेश चतुर्थी यानि गणपति के जन्म वाले दिन करते हैं. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत (Sanskrit) विश्वविद्यालय के पौरोहित विभाग के प्रोफेसर रामराज उपाध्याय के अनुसार आज गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग आदि बन रहे हैं. जिससे आज गणपति पूजन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है. आइए जानते हैं कि आज गणपति की पूजा किस समय पर करने पर क्या फल मिलने जा रहा है.

गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त

प्रो. रामराज के अनुसार आज राहुकाल को छोड़कर आप किसी भी शुभ समय में गणपति की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं. गणपति की स्थापना के लिए सुबह 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक लाभ की चौघड़िया और 07:00 से 09 बजे तक अमृत की चौघड़िया है. इस दौरान भी आप गणपति को अपने घर में बिठा सकते हैं. 09 से 10:30 तक काल की चौघड़िया है. इसमें प्राय: शुभ कार्य कम किए जाते हैं. इसके बाद 10:30 से 12:00 बजे तक गणपति ​को घर में बिठाने का शुभ मुहूर्त रहेगा.

लक्ष्मी और गजकेसरी योग से किसकी चमकेगी किस्मत

हिंदू मान्यता के अनुसार गणपति का जन्म मध्यान्ह काल में हुआ था. ऐसे में यह शुभ मुहूर्त अत्यंत ही उत्तम है क्योंकि इसमें धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग बन रहा है. इस दौरान गणपति की पूजा करने पर धन और लाभ की प्राप्ति होगी. यह योग सभी राशियों को गणपति पूजन की शुभता प्रदान करेगा लेकिन मुख्य रूप से पांच राशियों यानि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ के लिए अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा. इन राशियों को गणपति की पूजा करने पर सुख-संपत्ति और सौभाग्य की विशेष प्राप्ति होगी. गणपति की विधि-विधान से पूजा करने पर इन राशियों की आर्थिक चिंताएं दूर होंगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया?

प्रो. रामराज उपाध्याय के अनुसार गणेश चतुर्थी पर दोपहर 01:53 बजे तक भद्रा लगी रहेगी. हालांकि गणपति के भक्तों को भद्रा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पाताल लोक में रहेगी. पाताल लोक में भद्रा के रहने पर भगवान गणेश की स्थापना पर कोई असर नहीं पड़ेगा. गणेश चतुर्थी पर विधि-विधान से पूजा करने पर भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करेंगे और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी.

